Der Erhalt der Ostmarkkaserne wird zwar von vielen als ihr persönlicher Erfolg vereinnahmt. Aber nach Ansicht des CSU-Ortsverbandes Stockerhut geht der Erfolg allein auf die Initiative der Weidener Christsozialen zurück.

Stadtteil gestaltet

Hartmut Brönner nun Ehrenvorsitzender In seiner langen Geschichte hatte der Ortsverband Stockerhut sieben Vorsitzende. Am längsten, nämlich insgesamt über 29 Jahre, hat ihn Hartmut Brönner geführt. Für seine langjährige Tätigkeit an der Spitze des Ortsverbandes ernannte Vorsitzender Nikola Vranjes Brönner zum Ehrenvorsitzenden. Hans Sperrer wurde Ehrenmitglied. Für 45-jährige Treue würdigte die Vorstandschaft Anton Fleischmann und Hans Kohl, für 40 Jahre Eduard Steinsdörfer und Hartmut Brönner, für 30 Jahre Ilse Stark und für 15 Jahre Stadträtin Stefanie Sperrer. (uz)

(uz) Der CSU-Ortsverband Stockerhut habe viel bewirkt in seiner 70-jährigen Geschichte, unterstrich Stadtrat Hans Sperrer am Freitagabend bei der Jubiläumsfeier im Café Mitte. Die Sanierung der Pestalozzischule etwa gehe ebenfalls auf eine Initiative seiner Partei zurück. Besonders wichtig aber sei der Erhalt der Ostmarkkaserne.Dies wertete der Stadtrat in einem Rückblick als bedeutendste politische Entscheidung im Stadtteil. Von SPD-Bundestagsabgeordneten Ludwig Stiegler und dem damaligen Bundesverteidigungsminister Peter Struck hätten die Kaserne bereits aufgegeben, das Areal zum Verkauf freigegeben. "Dass die Kaserne bestehen blieb, ist das Verdienst von Wolfgang Pausch, MdB Albert Rupprecht und dem damaligen Staatssekretär Christian Schmidt."Der amtierende Ortsvorsitzende Nikola Vranjes empfing die Gäste. In seiner Powerpoint-Präsentation, die Alois Schröpf zusammengestellt hatte, ging Sperrer auch auf den Ausbau der Frauenrichter Unterführung, die Umzäunung des Wittgartens und den Durchstich der Leimbergerstraße zur Regensburger Straße ein.Dies alles seien Ergebnisse von Ortsbegehungen. Ein Paradebeispiel für die Arbeit des Ortsvereins seien der Fahrradweg von der Stockerhut zum Schätzlerbad oder die Skateboard-Anlage am Jugendheim. Auch der Parkplatz an der Herz Jesu Kirche, der sich zwar im Eigentum der Kirchenstiftung befinde, aber von der Stadt bewirtschaftet werde, trage ebenso die Handschrift der Stockerhut-CSU wie der Kindergarten Lorenz Werthmann. Dank Bundesmittel sei die "soziale Stadt" entstanden und habe im Stockerhut ein wohnliches Umfeld geschaffen. Fraktionschef Wolfgang Pausch gratulierte zum Jubiläum. Wichtig sei, dass ein Ortsverband gesellschaftlich präsent sei. Nur an den Stammtischen erfahre man, wo den Bürger der Schuh drücke. "Hier greift man die Themen auf, die man dann umsetzen will." Das Modell "soziale Stadt" sei sein persönliches Steckenpferd. Die Entscheidung, hier kleine Parzellen für wenig Geld an Bauinteressenten zu verkaufen, gehe auf seine Initiative zurück. Der Stadtteil Stockerhut habe sein Bild total gewandelt. "Es ist bewundernswert, was daraus entstanden ist."