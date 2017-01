Seine Chancen bewegen sich eigentlich im Promille-Bereich. Die Freien Wähler stellen bei der Wahl des Bundespräsidenten lediglich 11 der 1205 Wahlmänner. Der Kandidat Alexander Hold wirkt trotzdem unverdrossen und unverzagt. Der 54-Jährige aus dem Allgäu ist den politischen Kreisen vermutlich weniger bekannt als dem breiten Fernsehpublikum. Millionen Menschen schwärmen für "Richter Alexander Hold" aus der Fernsehserie in Sat 1. 2040 mal sprach er hier Recht "Im Namen des Volkes".

"Kein Paradiesvogel"

"Korrektiv" zur CSU

Mit dieser TV-Popularität im Rücken, plädiert der frühere Staatsanwalt (organisierte Kriminalität, Menschenhandel, Schleuser) und Amtsrichter bei der Wahl des Bundespräsidenten für "mehr Demokratie" - sozusagen auch im Namen des Volkes. Die Direktwahl des Staatsoberhaupts besäße nach seiner Ansicht jedenfalls eine weitaus stärkere demokratische Legitimation als die Kungelei von drei Parteivorsitzenden. Hold glaubt nicht, dass es dabei - wie in Österreich - zu einer rechtspopulistischen Zuspitzung käme: "Denn in Deutschland herrscht ein gesellschaftlicher Grundkonsens." Die Demokratie sei hier für eine direkte Wahl des Bundespräsidenten genügend gefestigt."Demokratie lebt von unterschiedlichen personellen Angeboten", bekräftigt Alexander Hold beim Besuch unserer Zeitung. Persönlich hätte er nichts gegen Steinmeier, der sicher einen "respektablen" Präsidenten abgeben könnte. Den verstorbenen Roman Herzog schätzte er sehr wegen der "klaren Sprache". Richard von Weizsäcker sei herausragend gewesen: "Mehr kann ein Mensch mit Worten nicht erreichen." Alexander Hold ("ich bin kein Paradiesvogel") bezeichnet sich als "klassischen Freien Wähler", aus einer "politischen Graswurzel-Bewegung" - mit Meinungsbildung von unten nach oben. Die Gefahr, dass die FW zwischen CSU und AfD ("zwei Parteien rechts von uns") zerrieben werden könnten, sieht er nicht. Der Jurist warnt davor, Werte für den schnellen Applaus zu opfern. Er räumt jedoch ein, dass die Freien Wähler derzeit in der Öffentlichkeit wohl weniger gehört werden, weil sie in der Flüchtlingspolitik "vernünftig" argumentierten. "Politischer Ausgleich ist nicht sexy." Skeptisch zeigt er sich bei den Maßnahmen der Bundesregierung zur Stärkung der inneren Sicherheit. "Sie werden keine Steigerung der Abschiebungen bewirken." Es könne nicht sein, dass der deutsche Staat die Tatsachen einer Prognose (Gefährdung der Sicherheit) nachweisen müsse: "Ein begründeter Verdacht muss reichen."Mit Blick auf die Landespolitik in Bayern ordnet Hold Koalitionen "jenseits" der CSU als "wenig realistisch" ein. Bei einer Koalition mit der CSU würde Hold die Freien Wähler als eine Art "Korrektiv" betrachten, "zu einer Partei, die sich weiter nach rechts entwickelt". Hold will sein Engagement darauf konzentrieren, "dass die politische Mitte nicht das Denken aufhört". Massive Sorge bereitet ihm der Missbrauch der Digitalisierung. "Es braucht keine Armeen mehr, um die Welt zu destabilisieren. Es reichen dazu ein paar Nerds."