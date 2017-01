Zufriedenheit herrscht zur Jahreswende in der Arbeitsagentur Weiden. Der langjährige Aufschwung am Arbeitsmarkt setzte sich fast ungebremst fort. Doch es gibt auch Bereiche, die Sorgen machen. Die der Langzeitarbeitslosen etwa.

30 offene Stellen pro Tag

Weniger Hartz-IV-Kunden

(sbü) Eine weiterhin deutlich sinkende Arbeitslosigkeit, kräftige Beschäftigungsgewinne, wachsender Fachkräftemangel und eine zunehmende Dynamik auf dem Arbeitsmarkt sind die wichtigsten Aussagen der Jahresbilanz 2016 der Arbeitsagentur Weiden. Agentur-Chef Thomas Würdinger zeigte sich bei der Präsentation der Arbeitsmarktentwicklung für das abgelaufene Jahr sehr zufrieden: "Fast alle Indikatoren weisen in die positive Richtung."Gegenüber dem Vorjahr ist 2016 die jahresdurchschnittliche Arbeitslosenzahl im Gesamtbezirk der Arbeitsagentur um rund 300 Personen auf 5100 zurückgegangen. Die jahresdurchschnittliche Arbeitslosenquote sank von 4,6 auf 4,4 Prozent. Damit befindet sich der Arbeitsmarkt seit der Wirtschaftskrise im Jahre 2008 im achten Jahr des Aufschwungs.Würdinger verweist auch darauf, dass viele bereits Ende 2015 geglaubt hätten, dass die Arbeitslosigkeit nicht weiter sinken könnte. "Doch der Rückgang hat sich im vergangenen Jahr nochmals verstärkt", freut er sich. Gerade zehn Jahre sei es her, dass der Jahresdurchschnitt der Arbeitslosenzahl noch deutlich über 10 000 lag. "Jetzt kann man mindestens von einer Halbierung sprechen."Besonders positiv an dieser Entwicklung sei, dass sie auf dem ersten Arbeitsmarkt ablief und nicht durch verstärkte Zuweisung in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen ausgelöst wurde. "Seit dem Jahre 2009 sinkt die von uns erfasste Unterbeschäftigung kontinuierlich", rechnet Würdinger vor. Kennzeichnend für den Arbeitsagentur-Chef ist auch die weiter zugenommene Dynamik auf dem Arbeitsmarkt. Zugänge in die Arbeitslosigkeit und rasche Abmeldungen nahmen auch gegenüber dem Vorjahr weiter zu.Wie sehr die Wirtschaft sich um neue Arbeitskräfte bemüht, zeige die erneute Zunahme des Zugangs an gemeldeten Stellen. Die Jahressumme wuchs gegenüber 2015 um 8,6 Prozent auf 6500. "Pro Arbeitstag werden uns im Durchschnitt 30 offene Stellen gemeldet", sagt Würdinger. Der Fachkräftemangel erfasst immer mehr Berufe. Er geht längst über den Bereich industrieller Fertigungs- und Handwerksberufe hinaus.Die Jahresbilanz der Arbeitsagentur enthält zahlreiche weitere Belege für den Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt. So lag am Ende des ersten Quartals die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit 79 600 um rund 2000 höher als ein Jahr zuvor. Das starke Beschäftigungswachstum wäre ohne ausländische Arbeitskräfte nicht möglich gewesen, stellt die Arbeitsagentur in ihrer Jahresbilanz fest. Rund jeder zweite zusätzlich Beschäftigte besitzt eine ausländische Staatsangehörigkeit. Darunter sind auch immer mehr tschechische Arbeitnehmer, die überwiegend täglich in die nördliche Oberpfalz pendeln. Alleine im vergangenen Jahr hat die Zahl der tschechischen Arbeitnehmer um 500 auf 2800 zugenommen. Sie bilden einen Anteil von 3,6 Prozent an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.In weiteren Abschnitten der Jahresbilanz wird die regionale Entwicklung und die im Bereich der Arbeitslosenversicherung sowie im sogenannten Hartz-IV-Bereich aufgezeigt. Auch hier kann die Arbeitsagentur überall ein Minuszeichen gegenüber dem Vorjahr präsentieren. Um sieben Prozent sank die jahresdurchschnittliche Arbeitslosenzahl in der Stadt Weiden und im Landkreis Neustadt/WN, lediglich um zwei Prozent im Landkreis Tirschenreuth. Positiv vermerkt die Agentur, dass auch im Hartz-IV-Bereich im vergangenen Jahr die Arbeitslosigkeit rückläufig war.Regional gesehen hatte die Stadt Weiden mit minus 6,6 Prozent hier den höchsten Rückgang. Allerdings blieb die Stadt Weiden auch im vergangenen Jahr ein besonderer regionaler Schwerpunkt der Hartz-IV-Arbeitslosigkeit. So kam es auch, dass die Stadt Weiden mit Nürnberg mit 6,6 Prozent die höchste Gesamt-Arbeitslosenquote aller bayerischen Gebietskörperschaften ausweist.Für Arbeitsagentur-Chef Würdinger wirft allerdings die Entwicklung im Bereich der Langzeitarbeitslosen einen Schatten auf das insgesamt positive Jahresergebnis. "Hier muss von einer Stagnation gesprochen werden", stellt er fest. Gerade einmal um 33 Einzelfälle oder 2,0 Prozent sei der Jahresdurchschnitt in diesem Bereich auf 1600 Personen zurückgegangen. Rund jeder dritte Arbeitslose ist schon ein Jahr und länger ohne Beschäftigung. Sollte auch zukünftig die Arbeitslosigkeit sinken, müssten Erfolge in diesem Bereich erzielt werden. Da oftmals eine Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt nicht mehr möglich sei, bedürfe es mehr Instrumente auf dem zweiten oder dritten Arbeitsmarkt, stellt Würdinger dazu fest.Für das nächste Jahr erwartet Würdinger, dass die Situation bei Flüchtlingen eine zunehmende Bedeutung für die Arbeitsmarktentwicklung haben werde.