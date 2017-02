Die Arbeitswelt ändert sich rasant. Politik und Arbeitsagentur suchen gemeinsam nach Antworten auf diese Herausforderung.

(sbü) Die Digitalisierung stellt viele Ansprüche an Arbeitnehmer. Wie die Region darauf reagieren sollte, darüber diskutierte Arbeitsagenturchef Thomas Würdinger mit CSU-Bundestagsabgeordnetem Albert Rupprecht. "Auf jeden Fall muss das inländische Potenzial so weit wie möglich ausgeschöpft werden", stellte Würdinger dazu fest. Damit deutete er an, dass Beschäftigte und Betriebe das Thema Anpassungsqualifizierung immer im Auge behalten müssten. Auch sollten noch vorhandene Arbeitskräftereserven, etwa bei Frauen oder bei Menschen mit Handicaps, unbedingt genutzt werden.Rupprecht erklärte, dass in der Region erste wichtige Schritte für den digitalen Strukturwandel der Arbeitswelt eingeleitet seien. Als Beispiele nannte er das Kompetenzzentrum Produktionstechnologie beim ÜBZO in Weiherhammer und in Weiden die neue Fraunhofer-Arbeitsgruppe mit dem Schwerpunkt Datensicherheit. "Die Entwicklung zur Digitalisierung geschieht vor dem Hintergrund der insgesamt positiven Arbeitsmarktentwicklung", stellte Rupprecht fest. Positiv sei auch der Trend im Agenturbezirk. Einzige Ausnahme sei die nach wie vor als kritisch zu bezeichnende Langzeitarbeitslosigkeit im Stadtgebiet Weiden.