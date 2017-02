Einen engen Schulterschluss zwischen Schulen und Wirtschaft gibt es immer im Arbeitskreis Schule-Wirtschaft. Diesmal war es besonders spannend. Das Thema: Bildungsarbeit an Schulen mit Flüchtlingen und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.

Unsicherheit durch Innenministerium Thomas Würdinger, Leiter der Arbeitsagentur Weiden, informierte beim Arbeitskreis Schule-Wirtschaft über die derzeitige Lage bei der beruflichen Integration junger Asylbewerber.



Im Gesamtbezirk der Arbeitsagentur Weiden gab es Ende letzten Jahres 317 berufsschulpflichtige junge Asylbewerber. 118 Schüler verlassen am Ende des laufenden Schuljahres die Integrationsklassen. Nur 57 stammen aus Syrien, Iran, Irak Eritrea und Somalia. Gehe man von der seit 1. September 2016 geltenden Entscheidungspraxis der Ausländerbehörden aus, würden nur diese 57 eine Ausbildung oder Arbeit antreten dürfen. Die anderen 61 nicht. Betroffen seien auch die Teilnehmer an einer Einstiegsqualifikation, die noch nicht als Ausbildung zählt.



Würdinger berichtete aber auch, dass Hoffnung auf Änderung dieser Situation bestehe. Seinen Informationen zufolge liegen bei den Ausländerbehörden neue Interpretationshinweise aus dem bayrischen Innenministerium vor. Nicht aus einem der genannten fünf Herkunftsländer gekommen zu sein, sei kein grundsätzliches Ausschlusskriterium für die Zustimmung zur Arbeits- oder Ausbildungsaufnahme. Das Ermessen sei im Einzelfall auszuüben.



Diese "Unsicherheitssituation" würde Vorbereitungen zur beruflichen Integration erheblich erschweren, stellte Würdinger fest. (sbü)

(sbü) Vertreter verschiedener Ausbildungseinrichtungen präsentierten ihr Programm für die zugewanderten jungen Menschen. Einerseits gab es Lob für den Freistaat, für das, was er im Ausbildungsbereich jungen Flüchtlingen und Zugewanderten bietet. Bedauert wurde, dass die Früchte jetzt womöglich nur teilweise geerntet werden können (siehe Kasten "Unsicherheit durch Innenministerium").Schulleiter Josef Weilhammer erläuterte sein Integrationsprogramm für die internationalen Förderklassen an der Europaberufsschule in Weiden. Zehn Klassen mit rund 200 Schülern nehmen derzeit daran teil. Ziel der zwei- oder dreijährigen Integrationsarbeit sei in allen Fällen die Aufnahme einer dualen Ausbildung oder ein anderer Ausbildungsweg.Für Weilhammer muss das System sehr flexibel sein, denn es betrifft Jugendliche mit sehr unterschiedlichen Leistungsvoraussetzungen. Sie reichen von der Notwendigkeit der erstmaligen Alphabetisierung bis hin zur möglichen Vorbereitung auf den Besuch der Fachoberschule.Die Arbeit mit den seit Oktober neu eingerichteten Integrationsvorklassen an der FOS/BOS stellten der stellvertretende Schulleiter Jürgen Gleixner zusammen mit Studienrätin Stefanie Barnutz vor. Nach einer anfänglich schwierigen Phase sei zwischenzeitlich Optimismus aufgekommen, dass die gesetzten Ziele erreicht werden können, erläuterte Gleixner. Drei Schüler seien wegen Aufnahme einer Berufsausbildung bisher aus den zwei Integrationsvorklassen ausgetreten. "Leider haben wir auch Schüler, die einen Abschiebebescheid bekommen haben", bedauerte der Pädagoge.Schulpsychologische und sozialpädagogische Betreuung ergänzen den Unterricht. Im "Buddy-System" gibt es Unterstützung von anderen FOS/BOS-Schülern. Eingeschlossen in den Unterricht ist auch die Vorbereitung auf den M10-Abschluss.Über das Schulprogramm für junge Migranten an der Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung in Grafenwöhr berichtete dann Verena Mardanow. Wichtiger als das Fachwissen seien soziale Kompetenzen. Gezeigt werden müsse auch: "Wie funktioniert der Schulalltag und das Leben insgesamt in Deutschland?" Hauptziel sei der Erwerb der Mittelschulreife. Zeitvorgaben dafür gebe es nicht. Ausgegangen werde von 2,5 oder 3 Jahren Verbleib in den drei Gruppen mit je 10 Schülern.Dass Fördermaßnahmen für Kinder so früh wie möglich beginnen müssen, erläuterte Schulrätin Elisabeth Junkawitsch mit dem Hinweis auf den "Vorkurs 240" , der bereits im Kindergarten einsetzt.