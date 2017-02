Brigitte Scharf erlebt es oft, dass Frauen den Kürzeren ziehen, wenn es um die Rente geht. Deshalb setzt sich die Verwaltungsangestellte und SPD-Kreisrätin von Tirschenreuth dafür ein, Frauen aufzuklären.

Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) im Unterbezirk Weiden-Neustadt-Tirschenreuth hat Forderungen an die Politik formuliert. "Frauen bekommen halb so viel Rente wie Männer", sagt Sabine Zeidler, Vorsitzende des Unterbezirks und Stadträtin in Weiden.Rund 21 Prozent weniger Gehalt erhalten Frauen für die gleiche Arbeit, das Defizit wirke sich später auch in der Höhe der Rente aus. Etwa 57 Prozent weniger erhalten Seniorinnen. Gründe dafür seien laut Zeidler Teilzeitarbeit, niedrigere Löhne, Minijobs ohne Sozialversicherung und Erziehungszeiten. Die AsF-Forderungen lauten:Das Rentenniveau dürfe nicht weiter sinken.Kindererziehung : Allen Müttern sollen drei Jahre Erziehungszeit anerkannt werden. 100 Euro pro Kind und Monat schwebt den Damen vor. Die AsF schlägt vor, dies aus dem Steuertopf zu finanzieren. Die Erhöhung soll jedoch nicht von der Grundsicherung abgezogen werden.Wiedereinführung des paritätischen Kassenbeitrags : Arbeitgeber und -nehmer sollen die Summe gerecht teilen. Um das zu finanzieren, soll der Rentenversicherungsbeitrag der Angestellten angepasst werden.Erwerbsminderungsrenten : Die AsF befürwortet die Anhebung der Zurechnungszeit auf 65 Jahre in einem Schritt, nicht stufenweise wie von Arbeitsministerin Andrea Nahles vorgeschlagen.Flexi-Rente (ab 1. Juli 2017): Scharf hält sie für eine gute Alternative zu 450-Euro-Jobs, wo meist keine Sozialversicherungspflicht besteht.Landtagsabgeordnete Annette Karl untermauerte die AsF-Forderung mit Zahlen. 2015 seien 122 000 Menschen in Bayern nicht mit ihrer Rente ausgekommen. "Wir haben hier ein Problem, das wächst", sagt die Abgeordnete. Zwar sei sie dankbar für die Einführung des Mindestlohns, jedoch werde er in 54 Prozent gar nicht bezahlt. Die Politikerin plädierte daher für eine Kontrolle. Und: "Wir müssen die Frauen aufklären." Bezirksvorsitzende Christine Trenner will Frauen darauf aufmerksam machen, mehr zu kämpfen.Am Donnerstag, 20. April, veranstaltet der AsF-Unterbezirk in Altenstadt einen Infoabend zur Rente für Frauen. Referentin ist Brigitte Scharf.