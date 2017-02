Weiden/Amberg. Die Bürokratie vergisst nichts. Ein aus der Schublade geholter Ministerratsbeschluss von 2004, noch aus der Stoiber-Zeit, sorgt 13 Jahre später für Unruhe in der Bildungslandschaft: Ausgerechnet für die Schulräte bestehen "Abbauverpflichtungen". Betroffen sind vor allem ländliche Regionen wie die Oberpfalz. Jedem Landkreis ist ein Staatliches Schulamt zugeordnet. Jeweils zwei bis drei Schulräte kümmern sich um die möglichst gerechte und reibungslose Verteilung der Lehrer auf die 40 bis 50 Grund- und Mittelschulen mit jeweils 50 bis 750 Schüler in jedem Amtsbezirk.

"Bewährtes System"

Staatliche Schulämter Die Staatlichen Schulämter in der Oberpfalz: Landkreis Amberg-Sulzbach und Stadt Amberg (Doppel-Schulamt) mit 3 Schulräten; Landkreis Cham mit 2 Schulräten seit 1. Januar 2017 (vorher 3); Landkreis Neumarkt mit 3 Schulräten; Landkreis Neustadt und Stadt Weiden mit 3 Schulräten; Landkreis Regensburg und Stadt Regensburg mit 5 Schulräten (Doppel-Schulamt): Landkreis Schwandorf mit 3 Schulräten und Landkreis Tirschenreuth mit 2 Schulräten. (cf)

Außerdem obliegt den - früher bei Lehrer-Beurteilungen oft mit Beklemmung gesehenen Schulräten - heute die fachliche Betreuung und Überwachung. Es geht nach Information unserer Zeitung um den Verlust von 15 Stellen "normaler" Verwaltungsbeamter", welche die Schulräte nun mal sind.In einer etwas kryptischen Antwort bestätigt das bayerische Wissenschafts- und Kultusministerium auf Anfrage eine "Aufgaben- und Organisations-Optimierung". "Hierbei ist z. B. zu berücksichtigen, dass die Schulämter unterschiedlich stark belastet sind und noch Abbauverpflichtungen bestehen", erklärt Pressesprecherin Julia Graf. Genaueres stehe noch nicht fest. Einen konkreten Zeitplan gebe es noch nicht. Nach Informationen unserer Zeitung soll jedoch die bayernweite Schulräte-Versetzung und -Ausdünnung in den kommenden fünf Jahren erfolgen. Bei der jüngsten Tagung der Oberpfälzer Landräte berichtete ihr Sprecher Richard Reisinger (Amberg-Sulzbach), dass die Zahl der Schulräte in der Oberpfalz vorläufig um drei verringert werde. "Da muss man politisch noch mal nachhaken." Schulamtsdirektor Dieter Lang, Landesvorsitzender des Schulräte--Verbands aus Neumarkt, befürchtet, dass in der Oberpfalz einige Schulämter zusammengelegt werden könnten, wenn vakante Stellen nicht mehr besetzt werden. So stünden in Amberg und Tirschenreuth im kommenden Jahr zwei Pensionierungen von Schulräten an. Bereits betroffen ist Cham, wo eine Schulrats-Stelle nicht mehr besetzt wird; davon profitiert wiederum Regensburg. Unbesetzt sind derzeit auch Stellen in Amberg und Schwandorf.Als strikte (bürokratische) Grundlage für eine Stellenzuweisung gilt die Zahl von Lehrkräften pro Schulrat. "Dadurch werden aber die Aufgaben auf dem Land nicht weniger. Deren Fülle bleibt gleich", sagt Lang. Die Demografie bestimmt den Stellenplan. Der Ballungsraum Regensburg profitiert dann in der Folge auf Kosten der mittleren und nördlichen Oberpfalz. "In Oberfranken ist die Situation noch krasser", betont der Landesvorsitzende des Schulräte-Verbands. Lang spricht mit Nachdruck von einem "bewährten System", jedem Schulamt nur einen Landkreis zuzuordnen. "Da kennen wir jeden Bürgermeister als Sachaufwandsträger persönlich." Verschlechtern werde sich diese Nähe durch Zusammenlegungen - etwa zu einem Schulamt Neustadt-Weiden-Tirschenreuth - statt bisher drei Ämter."Erst wenn diese Struktur zerstört ist, wird man sehen, was man an ihr hatte", warnt Dieter Lang - und verweist auf das Beispiel Baden-Württemberg, wo heute wieder "kräftig zurückgerudert" werde ...