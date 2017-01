Umgerechnet auf Vollzeit waren im vergangenen Jahr im Bereich der Kliniken Nordoberpfalz AG 2009 Frauen und Männer im Einsatz. 2020 hätten es sein sollen. Doch wie Kliniken-Vorstand Josef Götz gegenüber dem "Neuen Tag" erläuterte, sei es derzeit äußerst schwierig, geeignetes Fachpersonal zu bekommen.

140 Millionen für Personal

Im Jahr 2015 waren es noch 1985 Beschäftigte, in diesem Jahr werden 2030 angestrebt, davon 310 Ärzte und 760 im Pflegedienst sowie 325 im medizinisch-technischen und 209 im Funktionsdienst. Im Bereich Wirtschaft und Versorgung sind 227 Beschäftigte im Einsatz, in der Verwaltung 126. Da es viele Teilzeitstellen gibt, arbeiten tatsächlich über 3000 Menschen bei der Kliniken AG.Wie aus dem Wirtschaftsplan 2017 hervorgeht, beziffern sich die Personalkosten auf 140 Millionen Euro, die Sachkosten auf die Hälfte. Davon wiederum 40 Millionen Euro (insgesamt 19 Prozent) werden für den medizinischen Bedarf benötigt. 9 Millionen (4,3 Prozent) gehen in die Instandhaltungen. Wasser und Energie kosten 4 Millionen Euro (1,9 Prozent). Der Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf liegt bei 5,5 Millionen (2,6 Prozent), der Bedarf für Lebensmittel bei 2,4 Millionen (1,1 Prozent). Der Wirtschaftsplan ist ausgeglichen. Bei einer Klausurtagung haben ihn die Aufsichtsräte abgesegnet.Vorstand Götz kündigte eine weitere Verbesserung des Leistungsangebotes an. So soll beispielsweise zur Jahresmitte ein zweites Gerät der modernsten Generation zur Magnetresonanztomographie (MRT) in Betrieb gehen. Für beide Geräte entsteht im Innenhof des Hauptgebäudes ein passender Neubau. Die Technik der Magnetresonanz- oder Kernspintomografie kann die Organe des Körpers detailliert darstellen und macht viele krankhafte Veränderungen sichtbar. Weil die Untersuchungsmethode auf Magnetismus beruht und keine Strahlenbelastung beinhaltet, gilt sie als risikolos.Insgesamt investiert die Kliniken AG in diesem Jahr 26 Millionen Euro, wobei 80 Prozent über Fördermittel finanziert werden. Allein rund 4 Millionen Euro werden für die Erneuerung medizinischer Geräte ausgegeben.