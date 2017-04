Ausländer füllen die Lücke

Mit dem andauernden Wirtsschaftswachstum wird auch die Fachkräftelücke immer größer. IHK und Arbeitsagentur versuchen mit ausländischen Arbeitnehmern zu helfen

Wir brauchen Zuwanderung aus dem Ausland. Winfried Mellar, IHK-Bereichsleiter für Fachkräftesicherung

"Welcome-Center" Die vom "Welcome-Center" der Arbeitsagentur angebotenen Hilfestellungen erläuterte Dr. Marta Potužniková. Kernaufgaben sind Hilfestellungen für Unternehmen und ausländische Arbeitnehmer bei der Anwerbung, Vermittlung, aber auch Eingewöhnung auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Eures-Berater Michael Braun von der Arbeitsagentur Weiden hält Sprechstunden für tschechische Arbeitnehmer in Pilsen und Tachau. Er leistet auch Hilfestellung bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse.



Über finanzielle Hilfen aus dem Programm WeGebAU für in Deutschland beschäftigte ausländische Arbeitnehmer informierte Richard Murr vom Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur. Dabei ging es um die finanzielle Unterstützung bei Qualifizierungen (sbü)

(sbü) 2016 wurde mehr als jeder zweite neue Arbeitsplatz mit einem ausländischen Arbeitnehmer besetzt. "Wir können den Kräftebedarf der Wirtschaft aus dem Personenkreis der Arbeitslosen und der anderen inländischen Arbeitsmarktreserven nur noch zum kleineren Teil besetzen", sagte Arbeitsagenturchef Thomas Würdinger bei der Firmeninformationsveranstaltung "Ausländische Fachkräfte finden und binden". Der IHK-Bereichsleiter für Fachkräftesicherung, Winfried Mellar, sieht längst die Situation gekommen, dass "die Firmen sich bei den Bewerbern bewerben müssen".Oberpfalzweit sinke in den nächsten zehn Jahren die Zahl der Arbeitskräfte um rund 100 000. IHK und Arbeitsagentur hatten Unternehmer in das Berufsinformationszentrum der Arbeitsagentur Weiden eingeladen um ihnen zu helfen, den Personalbedarf mit ausländischen Arbeitnehmern zu besetzen. "Wir brauchen Zuwanderung aus dem Ausland", stellte Mellar fest. Flüchtlinge stünden erst in einigen Jahren als neue Fachkräfte zur Verfügung. Die bisherigen Erfahrungen der IHK-Betriebe beweisen für Mellar: "Es ist nicht so einfach, Fachkräfte mit ausländischem Pass zu beschäftigen." Betreuung, vor allem außerhalb der Arbeitszeiten, sei erforderlich, um die Menschen dauerhaft hier zu halten.Wie eine solche Betreuung aussehen muss, erläuterte Theo Zeitler, Personalleiter der Witron Logistik und Informatik GmbH. Bei Witron in Parkstein arbeiten Arbeitnehmer aus 30 Nationen. Generell empfahl der Personalleiter: "Den jungen Leuten müssen Sie hier eine Struktur aufbauen, damit diese sich annähernd Zuhause fühlen". Dies könne dadurch erfolgen, dass man sie in ein soziales Umfeld einbringt, in dem sie sich wohlfühlen können. Deshalb würden neue Witron-Beschäftigte aus dem Ausland zu Beginn ihres Deutschland-Aufenthalts in Gastfamilien untergebracht. Seine eigene Familie beteilige sich auch daran. Erst später erfolge der Umzug in ein Wohnheim oder eine Wohnung. Außerdem werde ihnen ein deutscher Tutor zur Seite gestellt. Bei Auszubildenden sitze dieser in der Berufsschule daneben.