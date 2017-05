Nachdem sich in der Stadtratssitzung am 20. März mehrere Stadträte kritisch zur Weiterführung und Ausschreibung des Jugendtreffs "Scout" auf der Allee geäußert hatten, sah Jugendamtsleiterin Bärbel Otto wohl Gefahr im Verzug. Deshalb setzte sie das Thema erneut auf die Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Jugendhilfe und soziale Fragen.

Sie verwies auf den kürzlich erschienenen 15. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung und die dazugehörige Broschüre "Jugend ermöglichen" und nutzte darin enthaltene Textpassagen, um ein starkes Plädoyer für den Jugendtreff zu halten. "Der Mietvertrag könnte noch zehn Jahre verlängert werden."In der Diskussion wurde zwar allgemein die Unterstützung des Angebots eines Jugendtreffs deutlich, allerdings wurde die Räumlichkeit auf der Allee in unterschiedlicher Weise in Frage gestellt. So sagte Steffi Sperrer (CSU), es gehe nur um die Räume. Ansonsten sei sie ein Riesenfan dezentraler Jugendtreffs. Die Raumfrage müsse wegen einer eventuellen Kündigung bis in eineinhalb Jahren geklärt sein, stellte Josef Gebhardt (SPD) fest. Nachverhandeln oder nach Alternativen suchen, so lautete die Devise von Florian Graf (SPD). Am deutlichsten äußerte sich Reinhold Wildenauer (Bürgerliste). Er bezeichnete einen Jugendtreff als okay stellte aber die Frage, ob es noch interessantere Angebote gebe. So müsse ein dezentraler Treff nicht unbedingt ein Café sein. "Vielleicht kann man ja auch mobil etwas machen."Dass man sich um junge Menschen kümmere, sei wahnsinnig wichtig, betonte Bürgermeister Lothar Höher. "Deshalb wollen wir den Jugendtreff ,Scout' weiter unterstützen." Sollte aber der Standort Allee aufgegeben werden, müssten die Räume spätestens Ende 2018 zum 30. Juni 2019 gekündigt werden. Rechtzeitig vorher soll das Thema erneut im Ausschuss diskutiert werden.