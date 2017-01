Sobald das Wetter einigermaßen mitspielt, sitzen die Weidener gern draußen. Da sind die Plätze vor allem in der Fußgängerzone heiß begehrt. Und so mancher Gastronom stellt ganz unbürokratisch noch den einen oder anderen Tisch und ein paar Stühle mit dazu. Dann kann's eng werden, vor allem mittwochs und samstags, wenn auch noch die Marktstände für Verkehr auf dem Unteren Markt sorgen. In jedem Fall ist vorgeschrieben, dass zwischen den Außenbestuhlungen und den Marktständen für Fußgänger und Rettungsfahrzeuge ein 3 Meter breiter Freiraum verbleiben muss.

Dem ist aber nicht immer so, erläuterte der Fraktionssprecher der Grünen am Montag im Stadtrat. Karl Bärnklau hat demnach selbst Verstöße festgestellt und er musste auch entsprechende Beschwerden aus der Bevölkerung zur Kenntnis nehmen. Verwundert zeigte sich Bärnklau, dass der Bauverwaltung aktuelle Beschwerden nicht bekannt sind, und dass im Jahr 2015 nur drei Verfahren einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet wurden. "Anscheinend wird nur geprüft, wenn die Welt in Ordnung ist."Oberbürgermeister Kurt Seggewiß hat festgestellt, dass es nicht immer hilft, die Gastronomen nur anzusprechen. Er und Alois Lukas (CSU) sprachen sich deshalb für intensivere Kontrollen aus. Der Stadtrat hat sie in der Folge einstimmig beschlossen.