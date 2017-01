Berufliche Zukunft für alle

(sbü) Was hinter den Mauern des ehemaligen PFA-Geländes geschieht, verdient viel Anerkennung. Das bekundete jetzt auch die Arbeits-und Sozialministerin.

Seit fünf Jahren werden in der Weidener Niederlassung des ÜBZO Frauen in Teilzeit zu Industrieelektrikerinnen und Elektronikerinnen für Betriebstechnik ausgebildet. Zwei andere Qualifizierungsmaßnahmen verdienen Aufmerksamkeit. Mit dem "Radl-Checker" werden berufliche Eignungsschwerpunkte von Arbeitsuchenden bei einem Recycling-Projekts für Fahrräder getestet. "AktIF" nennt sich das Profiling- und Qualifizierungsprojekt für Flüchtlinge mit Bleibeperspektive.Arbeits-und Sozialministerin Emilia Müller besuchte alle drei Maßnahmen und sprach mit Schulungsteilnehmern. Begrüßt wurde die Staatsministerin von den Geschäftsführern Prof. Dr. Erich Bauer und Reinhold Hautmann. Mit dabei waren Oberbürgermeister Kurt Seggewiß, MdL Petra Dettenhöfer und Arbeitsagenturchef Thomas Würdinger.Am Ende des gemeinsamen Rundgangs stellte die Ministerin fest: "Ich finde es vorbildlich, was hier in Weiden entstanden ist." Die Digitalisierung stelle hohe Herausforderung, dabei müssten alle mitgenommen werden. Junge Frauen, die ihre Berufstätigkeit unterbrochen haben, Menschen mit Behinderungen und andere Hilfebedürftige müssten unterstützt werden. Auch Flüchtlinge mit Bleibeperspektive zählte die Ministerin dazu. Sie wären zu über 50 Prozent jünger als 25 Jahre alt.Dass diese Bemühungen erfolgreich verlaufen, bewiesen die ÜBZO-Vertreter der Ministerin. Die Frauen im Teilzeitprojekt Elektronik waren oftmals als Alleinerziehende in ihrer beruflichen Flexibilität gehindert und hatten Ausgangsberufe mit schlechteren Arbeitsmarktchancen. Rund 50 Frauen haben diese Ausbildung in den letzten Jahren abgeschlossen, fast alle haben im neuen Beruf eine feste Anstellung gefunden. Derzeit bereiten sich sieben Frauen auf die Abschlussprüfung zur Elektronikerin für Betriebstechnik vor.Die Maßnahmen "Radl-Checker" und "AktIF" stellte Projektleiter Ronald Behrend vor. 560 Räder seien wiederhergestellt worden und an Bedürftige verschenkt worden. Projektteilnehmer sind Personen zwischen 18 und 55 Jahren, deren "Hilfebedürftigkeit im Hartz IV-Bereich" beendet werden soll. Hauptaufgabenstellung sei "Mobilisierung für eine 8-Stunden-Normalität und die Förderung der Teamfähigkeit". Unter Hinweis auf die überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit in Weiden berichtete Müller von Überlegungen, in Weiden ein zusätzliches Projekt für Hartz-IV-Empfänger durchzuführen. Ähnlich wie in Nürnberg und Augsburg könnte ein ganzheitlicher Ansatz zur beruflichen und familiären Unterstützung umgesetzt werden.