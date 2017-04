Buchen gegen Weiden-West IV

(sbü) Auch in diesem Jahr hat Greenpeace Weiden mit einer Baumpflanzaktion im künftigen Gewerbegebiet Weiden-West IV gegen das geplante Abholzen des Waldes protestiert. "Die Verantwortlichen sollen sich Zeit nehmen, noch einmal alles zu überdenken und gründlichst abzuwägen", sagt Sprecher Ali Zant. Waldfläche zu roden und zu versiegeln sei eine gewaltige Zerstörung der Umwelt. Um ein Signal zu setzten, wurden auch in diesem Jahr zehn junge Buchenbäumchen gepflanzt. Beteiligt waren auch der Bund Naturschutz und die Gruppe "Global Marshall Plan Mitterteich". Die Umweltaktivisten kritisieren in ihrer Presseerklärung, dass der "Flächenfraß in Bayern eklatant ist". Im Falle Weiden-West IV leiste die Staatsregierung dem Flächenfraß sogar Vorschub, weil sie Staatswald gegen Stadtwald tausche. Auch sei das Gewerbegebiet völlig überflüssig, weil im unmittelbaren Umkreis circa 250 Hektar freie Gewerbeflächen bereits zur Verfügung stünden.