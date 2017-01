Das Thema Fracking im Weidener Becken ist vorerst vom Tisch. Doch es gibt noch andere Themen, die der Bürgerinitiative gegen atomare Anlagen Kopfzerbrechen bereiten.

In München Flagge zeigen

Ganze Region betroffen

"Nehmen Sie einen Liter Leitungswasser und tauchen Sie einen Zahnstocher hinein, den Sie vorher in Öl gegeben haben. So etwa schmeckt Trinkwasser in einem Fracking-Gebiet", machte Richard Mark Leighton-Myles am Dienstagabend deutlich. Er kenne den Geschmack, weil er aus Texas komme. Und dort seien ganze Landstriche durch Fracking verunreinigt worden. Eine Bohrstelle sei immer undicht.Das Thema Fracking im Weidener Becken sei vorerst vom Tisch, sagte Hilde Lindner-Hauser, Sprecherin der BI gegen atomare Anlagen. In der Zoiglstube "Iblacker" betonte sie, dass es keine weiteren Probebohrungen mehr gebe, weil keine Anträge auf Verlängerung eingegangen seien (wir berichteten). Eine absolute Entwarnung gebe es natürlich nicht, weil Firmen jederzeit neue Anträge stellen könnten.Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen Termine. Der wichtigste sei die Temelin-Konferenz am 25. März in München. Ein renommierter Journalist habe nämlich aufgedeckt, dass dort aufgewärmtes Notkühlwasser verwendet werde. Fachleute seien deshalb der Ansicht, dass es nicht die Frage sei ob, sondern wann der Reaktor explodiere. In München gelte es deshalb, Flagge zu zeigen, appellierte Lindner-Hause. Es gehe bei dieser Konferenz vor allem darum, die Vertuschung und einen möglichen Betrug rund um das Kernkraftwerk Temelin aufzudecken und die Missstände einer großen Öffentlichkeit bekannt zu machen.Auch das Thema Stromtrasse wurde in der Veranstaltung angesprochen. Der Betreiber Tennet gehe derzeit auf große Informationstour. Die genaue Trassenführung werde dabei nicht bekannt gegeben, lautete die Kritik. Erst Mitte Februar werde sich die Betreiberfirma dazu erklären, wo genau die Trasse durchs Fichtelgebirge verlaufen werde. "Diese Trasse wird ein Schwarzbau sein, weil die Bürgerbeteiligung nicht stattgefunden hat", sagte Hilde Lindner-Hauser. Leider sei der Bau nicht mehr zu verhindern. "Eine üble Sache ist das."Diskutiert wurde auch darüber, ob man nach Berlin reisen solle, wenn sich dort das Nationale Begleitgremium unter Leitung von Ex-Bundesumweltminister Klaus Töpfer mit dem Endlagergesetz befassen wird. "Ich glaube schon, dass wir dorthin sollten", meinte Leighton-Myles. "Wir zweifeln stark, dass dort alles richtig läuft." Sollte das Gesetz eingebracht werden und auch Bayern eingebunden sein, dann erwartet Hilde Lindner-Hauser einen "Riesenaufstand der CSU". "Wenn sich herausstellen sollte, dass hier der sicherste Standort ist, dann bin ich damit einverstanden." Allerdings bezweifle sie die Sicherheit von Granitstollen. Leighton-Myles über die aktuelle Situation: "Die Gegner sind jetzt in die Pflicht genommen, ein Problem zu lösen, dass sie nicht haben wollten." Und: Plutonium strahle nicht nur, sondern sei einer der giftigsten Stoffe. Er warnte vor Terrorgefahr.Hilde Lindner-Hauser meinte dazu: "Das hat uns die Geschichte aufs Auge gedrückt. Unsere Vorfahren haben Kriege erlebt und wir erleben eben diese Bürde." Sollte das Fichtelgebirge oder der Oberpfälzer Wald für ein atomares Endlager ausgewählt werden, "dann wird davon die ganze Region betroffen sein."