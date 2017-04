Bürgerversammlung in Rothenstadt

Wie zu erwarten war: Lärm von der Autobahn und von der Bahn sowie der Verkauf eines Teilgrundstücks der Hans-Sauer-Schule an einen privaten Investor standen am Dienstagabend im Mittelpunkt der stadtteilbezogenen Bürgerversammlung im Rothenstädter Pfarrheim St. Marien. Dabei wurde der Vorwurf laut, die Stadt habe das Grundstück "verhökert". Kämmerin Cornelia Taubmann entgegnete, die Stadt dürfe nicht als Spekulant auftreten. Beim Bahnlärm sieht Oberbürgermeister Kurt Seggewiß die Bundestagsabgeordneten in der Pflicht. Bisher sei er maßlos enttäuscht. Weitere Berichte folgen.