(sbü) Hitzige Diskussionen über die aktuelle Praxis des Baumfällens im Stadtgebiet bestimmten den Vortragsabend von Bund Naturschutz (BN) und Landesbund für Vogelschutz (LBV). Im Café "Landgericht" prallten konträre Meinungen aufeinander.

Auch innerhalb einer Meinungsgruppe gab es unterschiedliche Einzelpositionen. Zum Beispiel bei dem Thema Biber. "Wir sollten den Biber nicht gegen die Bäume ausspielen, dem Biber den Baum lassen, nicht wegräumen, denn er ist Natur- und Hochwasserschützer", sagte zum Beispiel Sonja Schuhmacher als Vertreterin der BN-Ortsgruppe Weiden. Vorher hatte eine Kritikerin der Baumfällaktionen in den Wintermonaten gegen den Biberschutz argumentiert.Das Thema Baumfällen im Stadtgebiet war das große Thema. Eine Bildergalerie der Veranstalter zeigte im Hintergrund frische Baumstümpfe am Flutkanal und anderen Stadtbereichen. In zahlreichen Wortmeldungen ("Die Stadt Weiden stutzt radikal") wurden die Fällarbeiten kritisiert: "Der Umgang mit den Bäumen ist Frevel an der Natur." Aus Sicht der Stadt Weiden argumentierte Stadtförster Wolfgang Winter ("Ich bin ja eigentlich nur für die Wälder zuständig") und Martin Scheidler von der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt. "Ich empfehle Geduld und Aufmerksamkeit", sagte Winter und wies auf die neuen Bepflanzungen in unmittelbarer Umgebung der Baumstümpfe hin.Er räumte allerdings ein, dass die Bilder der Baumstümpfe "ein Bild des Grauens" seien und an "Mord, Tod und Vernichtung" erinnerten. Dennoch warnte er: "Viele der gefällten Bäume sind ältere Pappeln und die neigen zu spontanen Astabbrüchen." Auch Birken, die älter als 60 Jahre sind, würden schnell absterben. Würde jemand zu Schaden kommen, gäbe es große Vorwürfe gegenüber den Verantwortlichen. Dass in den Wintermonaten so viele Bäume gefällt werden müssten, läge auch am neuen Naturschutzgesetz, das dies ab dem 1. März eines Jahres verbiete.Ähnlich argumentierte auch Behördenvertreter Scheidler, als er auf die "Verkehrssicherungspflichten" für das stark frequentierte Naherholungsgebiet am Flutkanal hinwies. Am Flutkanal würde ein stabiler Mischbestand angestrebt. Erhaltenswerte Bäume seien auch umwickelt worden, um vor dem Biber geschützt zu werden. Pappeln, die sehr schnell wachsen, seien vor Jahrzehnten gepflanzt worden, um "billiges Holz" zu haben. In den nächsten Jahren würden weitere verschwinden.Anlass zur Diskussion war der Vortrag des BN-Regionalreferenten für die Oberpfalz, Reinhard Scheuerlein, über "Naturschutz in der Stadt". Er bezeichnete Bäume im Stadtgebiet als "lebendige Klimaanlage, Luftfilter, Gestaltungselement". Sie spendeten Schatten, böten Lebensraum für Tiere und hätten insgesamt positive Wirkungen auf die Gesundheit. Scheuerlein gab zahlreiche Empfehlungen, um Bäume besser zu schützen. So riet er bei Baumaßnahmen zu Schutzzäunen um den Wurzelbereich, zu Baumpatenschaften und zu viel Öffentlichkeitsarbeit ("Vorher-Nachher-Bilder"). Eine "Unterschutzstellung als Naturdenkmal" käme nur in Ausnahmefällen in Betracht. An die Zuhörer wurden Lindenpflänzlinge verteilt. Ein Arbeitskreis zum Baumschutz soll gegründet werden.