Noch ist nicht klar, wie die Bundestagswahl im September ausgeht. Für mögliche Koalitionsverhandlungen ist der Weidener Bundestagsabgeordnete Albert Rupprecht (CSU) aber bereits gewappnet. Als Sprecher der Arbeitsgruppe Bildung und Forschung seiner Fraktion hat er ein Ideenpapier für die neue Legislaturperiode vorgelegt. Die Investitionen sollen kräftig steigen.

Aus dem Boden stampfen

Bündel an Maßnahmen

Ohne exzellente Forschung gib es keine exzellenten Produkte und damit auch keinen Wohlstand. Bundestagsabgeordneter Albert Rupprecht (CSU)

Auf 45 Seiten hat die Arbeitsgruppe unter Federführung von Rupprecht ihre Ziele formuliert. Der Grundgedanke: Als rohstoffarmes Land braucht Deutschland kluge Köpfe, wenn es in der globalen Wissensgesellschaft weiter eine führende Rolle spielen will. "Ohne exzellente Forschung gib es keine exzellenten Produkte und damit auch keinen Wohlstand", sagt Rupprecht im Gespräch mit unserer Zeitung. Seit 2005 hätten sich die Investitionen in Forschung und Bildung um 133 Prozent auf aktuell 17,6 Milliarden Euro pro Jahr erhöht, betont der Abgeordnete. Nach Verteidigung, Verkehr, Arbeit und Soziales stelle der Bereich mittlerweile den viertgrößten Fachhaushalt dar. Eine Forderung des Ideenpapiers: Bis 2025 sollen die Investitionen für Forschung und Entwicklung nochmal von aktuell 3 auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandprodukts steigen.Sechs Themenfelder hält die Arbeitsgruppe für besonders zukunftsfähig: Digitalisierung, Mobilität, Gesundheit/Lebenswissenschaften, Energie/Nachhaltigkeit, Sicherheit und autonome Systeme. Sechs Milliarden Euro zusätzlich sollen in den nächsten vier Jahren in diese Bereiche fließen. Ein "nationales Zentrum für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz" soll sich auf die Auswertung großer Datenmengen fokussieren. "Da hinken wir hinterher", stellt Rupprecht fest. "Wir wollen ein Spitzeninstitut aus dem Boden stampfen."Ein weiteres Ziel ist es, herausragende Wissenschaftler aus aller Welt verstärkt nach Deutschland zu locken. Dafür soll unter anderem die Zahl der Alexander-von-Humboldt-Professuren erhöht werden: In dem Programm werden ausgewählte ausländische Wissenschaftler, die nach Deutschland wechseln, mit bis zu einer Million Euro pro Jahr für ihre Forschung ausgestattet.Nicht nur die akademische, auch die berufliche Bildung muss dem Ideenpapier zufolge noch besser gestaltet werden. Dabei spiele unter anderem die digitale Ausstattung der Berufsschulen eine wichtige Rolle. An den Gymnasien wiederum soll flächendeckend eine hochwertige Berufsorientierung angeboten werden. Hier müsse mehr passieren, als dass einmal jemand vom Arbeitsamt in der Schule vorbeikommt, meint Rupprecht.Schwer tun sich häufig kleine und mittlere Unternehmen, wenn es um Forschung und Entwicklung geht. Sie können sich keine eigenen Entwicklungsabteilungen leisten. Das Ideenpapier sieht ein ganzes Maßnahmenbündel für mehr Forschung, Innovation, Transfer und Gründungen im Mittelstand vor. So soll die Zusammenarbeit mit den örtlichen Fachhochschulen massiv ausgebaut werden. Außerdem spricht sich die Arbeitsgruppe für die Einführung einer steuerlichen Förderung privatwirtschaftlicher Forschung und Entwicklung aus, die besonders auch auf kleine und mittlere Betriebe abzielt.