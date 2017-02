Am 22. Mai wird die kleine Alina ein Jahr alt. An diesem Tag wird ihre Mutter Carola Dörner nach einem Jahr Elternzeit wieder im Beruf durchstarten. Doch wer ihr Baby dann betreut, steht noch nicht fest.

Absagen auch aus Umland

Familie als Nothelfer

Jugendamt: "Wir werden eine Lösung finden" "Ich bin sicher, dass wir eine Lösung finden werden." Jugendamtsleiterin Bärbel Otto, vom "Neuen Tag" mit dem Fall Alina Dörner konfrontiert, ist zuversichtlich. Gerade jetzt sei das Anmeldekarussell in den Kitas in voller Fahrt. "Manche Eltern haben ja von mehreren Einrichtungen Zusagen erhalten. Die müssen sich jetzt entscheiden und sagen dann in anderen Einrichtungen ab. Das ist ein sehr dynamischer Prozess."



Ende März dürften die bereinigten Zahlen vorliegen. Es sei also durchaus noch möglich, dass es im Mai für Alina einen freien Krippenplatz gebe - oder eben eine andere Lösung, wie beispielsweise die Betreuung durch eine Tagesmutter.



Aktuell geht das Jugendamt davon aus, dass 60 Plätze für Kinder unter drei Jahren fehlen. Dieser Bedarf wird laut Otto durch eine Zusatzgruppe im Schneckenhaus und die Umwidmung einer Gruppe im AWO-Spatzennest - jeweils zum September 2017 - gedeckt sowie durch den Neubau der Johanniter (dreigruppige Kinderkrippe) am Hammerweg. Der wird voraussichtlich Anfang 2018 in Betrieb gehen. Die Jugendamtsleiterin geht allerdings davon aus, dass der Bedarf an Krippenplätzen weiterhin steigt, so dass womöglich doch noch eine weitere Gruppe nötig sei.



Diesen Trend bestätigt Katharina Pfistermeister, Leiterin der Kindertagesstätte St. Joseph in Neustadt. "Früher waren Kleinkinder oft nur sechs bis zwölf Monate lang in einer Krippe bevor sie in den Kindergarten kamen. Heute werden sie deutlich früher angemeldet und bleiben dadurch auch länger."



Mit wachsendem Bedarf rechnet das Sozialministerium auch bei der Zahl der Kindergartenplätze. Die Ursachen: Zuzüge von Neubürgern, Familiennachzüge von Flüchtlingen und die Zunahme von integrativen Kindergartenplätzen. Bärbel Otto spricht aktuell noch von einem Bedarf an drei weiteren Kindergartengruppen, wobei eine durch den Start des Waldkindergartens im September gedeckt wird. Außerdem hätten fünf mögliche Träger ihr Interesse am Neubau von Kindergartenplätzen bekundet. Für konkrete Planungen sei es aber noch zu früh, da die Staatsregierung derzeit ein neues Sonderinvestitionsprogramm vorbereite, dessen Richtlinien frühestens im Mai bekannt würden. Bis die Neubauten stehen, wird also noch einige Zeit vergehen. Bis dahin sucht das Jugendamt "intensiv nach einer Übergangslösung". (ps)

Dabei hat sich die 29-jährige Mutter von zwei Kindern so früh wie möglich um einen Krippenplatz bemüht. Milena (5 Jahre) ist im Kindergarten St. Konrad gut versorgt. "Ich wollte Alina schon in der Krippe anmelden, als ich noch schwanger war", erzählt Carola Dörner. "Aber das ist nicht erlaubt." Also meldete sie die Kleine 10 Tage nach der Entbindung in der Krippe St. Johannes an. Und dann noch in drei weiteren Einrichtungen - sicherheitshalber. Doch: Von allen vier Weidener Krippen hat Carola Dörner für Mai Absagen erhalten.Nach der letzten Absage flossen bei ihr sogar die Tränen. "Man gibt ein Kind mit einem Jahr ohnehin schweren Herzens weg." Doch die Familie sei auf ihr Gehalt angewiesen. "Wenn du dann erfährst, dass es keinen Platz gibt, reißt es dir den Boden unter den Füßen weg."Im Schneckenhaus kann Alina im September unterkommen. Doch wie die Zeit bis dahin überbrücken? Carola Dörner will nach einem Jahr wieder ihren Teilzeitjob als Bürokauffrau bei der Firma ATU aufnehmen: fünf Tage die Woche. Ehemann Andreas arbeitet Vollzeit, kann während der Woche also nicht einspringen. In ihrer Not hat sich die 29-Jährige auch schon um einen Krippenplatz in Neustadt, Altenstadt und Bechtsrieth bemüht. Vergeblich. "In Neustadt hieß es, dass es mehrere Anfragen aus Weiden gibt. Aber die Kinder aus der Gemeinde gehen vor."Die Krippen im Landkreis hätten sogar den Vorteil, dass sie um einiges günstiger sind als in Weiden: "In Bechtsrieth zahle ich für vier bis fünf Stunden am Tag 95 Euro pro Monat. Im Schneckenhaus kosten viereinhalb Stunden 275 Euro." Der Nachteil bei einem Platz im Umland: Es würde die junge Mutter vor und nach der Arbeit viel Fahrtzeit kosten. Das wäre aber auch bei einer Krippe im Stadtgebiet der Fall, die nicht nahe der Wohnung am Hammerweg liegt.Am 9. Januar hat die Weidenerin auf der Suche nach einem Betreuungsplatz für ihre jüngste Tochter das Jugendamt eingeschaltet. "Ich wusste vorher nicht, dass das möglich ist. Die zuständige Fachkraft hat erst gemeint, dass im Schneckenhaus im Mai etwas frei werden könnte. Aber dort klappt es erst im September." Die Frau habe sich wirklich bemüht, sagt die 29-Jährige. Sie habe ihr auch die Adressen mehrerer Tagesmütter gegeben. "Ich habe alle abtelefoniert. Aber eine hätte nur zwei Mal die Woche Zeit, die anderen sind alle voll besetzt."Da ist guter Rat teuer. Am 14. Februar hat Carola Dörner einen Termin mit ihrem Chef, um die künftigen Arbeitszeiten zu besprechen. Das Jugendamt hat aber drei Monate Zeit, um einen Platz zu vermitteln. Das heißt, bis 9. April muss sich das Ehepaar Dörner gedulden, ob sich eine Lösung findet. Erst dann könnte es im Namen von Alina das Recht auf einen Krippenplatz einklagen. Wobei das für die Mutter nur die zweite Option wäre. "Ein Krippenplatz wäre mir natürlich lieber."Während des Jahres sei es ganz schwierig, einen Betreuungsplatz zu bekommen. Diese Auskunft hatte Carola Dörner schon bei ihrer ersten Tochter Milena - geboren im Juni - bei vielen Einrichtungen erhalten. "Aber das Geburtsdatum kann ich nun mal nicht ändern." Sollte das Jugendamt für Alina keine Lösung finden, "müssen wir irgendwie schauen, wie wir die Betreuung mit Familie und Freunden auf die Reihe kriegen", sagt die 29-Jährige.Ihre Mutter wohnt in Trostberg in Oberbayern, kann also nicht aushelfen. Ihrer Schwiegermutter, die selbst Teilzeit arbeitet, will sie die Verantwortung an den freien Tagen eigentlich auch nicht aufbürden. "Alina fängt dann an zu laufen, und das wird anstrengend." Die Schwiegermama springt zwar gerne mal ein, wenn Not am Mann ist. "Aber es wäre schön, wenn jedes Kleinkind einen Krippenplatz bekommen könnte", sagt Annerose Dörner. Dann ist da noch eine Freundin von Carola Dörner, die nicht täglich arbeitet. "Aber die hat selbst Kinder."Bis die Entscheidung des Jugendamts fällt, sitzt die 29-Jährige "wie auf Kohlen". Ihr Plan für den Notfall: "Dann müssten wir uns jeden Freitag hinsetzen und austüfteln, wer Alina in der nächsten Woche an welchen Tagen betreut."Nachtrag: Am Montag sprach "Der neue Tag" mit Carola Dörner und mit dem Jugendamt. Dienstagmittag erhielt die Mutter dann die Nachricht vom Jugendamt, für die kleine Alina gebe es ab Mai einen Platz in der Kinderkrippe in Störnstein. Die Erzieherin dort erklärte der Mutter jedoch, sie müsse die Aufnahme erst mit dem Träger abklären, "weil ich aus Weiden komme". Für Carola Dörner selbst sind die Öffnungszeiten ein Problem: "Es geht nur von 7.30 bis 12.30 Uhr. Aber ich muss ja morgens noch meine Große in den Kindergarten bringen und arbeite länger. Das wird nicht klappen."