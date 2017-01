Kredite werden von Männern ohne gute Zukunftsperspektiven "nur versoffen". Frauen dagegen, vor allem Mütter, investieren keinen Cent falsch, sondern in Nähmaschinen oder Saatgut. Fazit: "Wir brauchen mehr Frauen in der Finanzwelt und in der Politik."

"Alles muss sich rechnen"

Kein Heimchen am Herd

Der Appell kommt von einem Mann: Christian Ude, langjähriger Oberbürgermeister von München. Er spricht vor überwiegend weiblichem Publikum - beim Landfrauentag des BBV-Kreisverbands Neustadt-Weiden. Seine oben genannten Aussagen zur Kreditvergabe seien durch Studien in wirtschaftlich schwachen Ländern belegt, sagt er. "Wir brauchen keine Finanzexperten, die nichts herstellen, sondern Kleinkredite. Wir brauchen keine Prüfung der Kreditfähigkeit, sondern nur Kredite für Frauen", habe ihm der Wirtschaftswissenschaftler Muhammud Yunus versichert. 2006 war der Bengale für die Vergabe von Mikrokrediten mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden."Frauen in Zeiten des Umbruchs" lautet das Thema des Festredners. Und er macht klar, dass ihr Engagement auch in westlichen Ländern dringend vonnöten ist. "Geschätzte 99 Prozent waren Männer, die als überbezahlte Experten vor 10 Jahren die Finanzkrise angerichtet haben." Es sei gut möglich, dass sich dieses Desaster wiederhole. "Wir erleben eine Diktatur des ökonomischen Prinzips. Alles muss sich rechnen: selbst Kultur, Freizeit oder Sozialpolitik." Frauen repräsentierten andere Erfahrungswelten. "Nicht alle Frauen sind gut, und nicht alle Männer sind schlecht." Aber Frauen hätten ein anderes Grundverhältnis zu Gewalt und Fanatismus. Er habe große Sorge, dass "die zurzeit männlich verhunzte Gesellschaft mit ihren Allmachtsfantasien und ihrem Machtgehabe die Frauen abschreckt", sagt Ude. Dabei sollten sich die Frauen stärker einmischen in Politik und Finanzwelt. "Damit meine ich nicht die Karrierefrau, die männlich funktioniert." Die Welt erlebe derzeit die Renaissance des Nationalismus, werde zum Schlachtfeld von Fanatismus und Gewalt. Zurückzuführen sei dies auf das überwiegend männliche Prinzip, Revanche zu fordern und Probleme mit Gewalt lösen zu wollen.Zwar hätten in den USA auch Frauen Trump gewählt. "Aber vor allem weiße Männer sind hier einem Hassprediger auf den Leim gegangen." Nach den Erfahrungen der letzten Jahre sei es schlicht verantwortungslos, alles den Männern zu überlassen. Das gelte für die Politik genauso wie für die Finanzwelt. "Sie müssen sich einmischen", fordert Ude die Zuhörerinnen auf. "Ihre Korrektur wird dringend benötigt."Dass Landfrauen längst nicht mehr das Heimchen am Herd sind, machte die Eingangsrunde klar, locker-lässig moderiert von Marion Kerschbaum (geborene Schieder). Sie hatte auch den Kontakt zu Christian Ude vermittelt. "Die Landfrau von heute ist eine Allround-Managerin", sagt Siegfried Kiener, Leiter des Landwirtschaftsamtes. "Sie muss etwas von der Landwirtschaft verstehen, viel von Büroarbeit, Familienmanagement und Öffentlichkeitsarbeit." Neben dem Hof auch noch in einem Beruf zu arbeiten, sei heutzutage kein Problem mehr, berichtet stellvertretende Kreisbäuerin Petra Schäffler. Die richtige Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau sei wichtig, erklärt Bürgermeister Lothar Höher. Stellvertretender Landrat Albert Nickl postuliert: "Ohne die Frauen hätte der dörfliche Raum keine Zukunft. Sie tragen Verantwortung in Familie, Beruf und Gesellschaft."Dass Globalisierung und Verflechtung der Märkte auch die Arbeit der Bäuerinnen und Bauern grundlegend verändern, hatte Kreisbäuerin Christa Kick eingangs klar gemacht. Die Landfrau von heute sei gleichberechtigt und wirke partnerschaftlich in der Betriebsführung mit. Für Unterhaltung sorgten die Tanzgruppe der Flosser Landfrauen, das Volksmusikduo der Musikschule Neustadt sowie Kinderprinzenpaar, Jugendgarde und Funkenmariechen des Faschingsvereins Neustadt mit ihrem Überraschungsauftritt.

Als Christian Ude 2013 als Spitzenkandidat der Bayern-SPD kandidierte, spotteten Gegner, er würde sich außerhalb des Münchener Speckgürtels kaum zurechtfinden. Offenbar lagen sie gar nicht so falsch. Zum Landfrauentag in Weiden gelangte der ehemalige Münchener Oberbürgermeister nämlich auf Umwegen: über Neumarkt. Die Oberpfalz ist für ihn offenbar untrennbar mit dieser Stadt verbunden. Denn er unterhält enge Beziehungen zum Lothar-Fischer-Museum. Also reiste er per Bahn nach Neumarkt: um festzustellen, dass er fehl am Platz war. Doch zum Glück gibt es ja Taxis. So kam der Festredner noch rechtzeitig in Weiden an. Taxifahrer wissen eben, wo's lang geht.