Der neue Chef des Bauhofs und der Stadtgärtnerei diskutierte mit der CSU-Fraktion eine 24-Stunden-Öffnung der Wertstoffhöfe und -inseln. "Es muss nicht immer jemand vor Ort sein", meint Dr. Björn Scheffcyzk. Man könne Kosten senken, die sich eventuell auf die Müllgebühren auswirken.

(rdo) Die Stadtratsfraktion mit CSU-Kreisvorsitzendem Stephan Gollwitzer und Fraktionsvorsitzendem Wolfgang Pausch sah ein Für und Wider je nach Standortlage. Aktuell werden die Inseln täglich morgens auf- und abends zugesperrt sowie die Höfe beaufsichtigt. Die Regelung der Schließung und Bewachung stamme noch aus Zeiten des letzten OB-Wechsels. Es sei einen Versuch wert, Neues auszuprobieren und auf die Selbstaufsicht der Bürger zu vertrauen. "Weiden hat eines der dichtesten Wertstoffsammelnetze in Bayern. In Amberg sind es nur wenige in jeder Himmelsrichtung", sagte Pausch. Wenn es nicht klappen sollte, wäre eine Rückkehr zum alten System denkbar, meinten Lothar Höher und weitere Stadtratskollegen.Die CSU-Fraktion wünschte Scheffczyk ein glückliches Händchen bei der Führung dieses wichtigen Sachgebietes. Der 35-Jährige berichtete von zwölf Jahren Dienst bei der Bundeswehr, anschließend war er kurz als Beamter bei der Deutschen Rentenversicherung in Bayreuth tätig. Jetzt freue er sich täglich auf die neue Herausforderung. Die Stadtgärtnerei kümmert sich um die Anzucht von Pflanzen, die dann ausgepflanzt werden und zur Lebensqualität in der Stadt gehören. Jährlich würden zudem etwa 1000 Pflanzschalen und Blumen zu Geburtstagen von Bürgern und anderen Anlässen bereitgestellt. Eine Stelle diene allein der Beurteilung der 23 000 Bäume im Stadtgebiet (ohne Forst). Für jeden Baum bleiben acht Minuten, erläuterte der Leiter. Hier wäre ein weiterer Mann wünschenswert.Die CSU sei ein Verfechter für den Erhalt der Stadtgärtnerei, erinnerte Dagmar Nachtigall. Wolfgang Pausch wies auf die Organisationsbetrachtung an Beschäftigten hin, sowohl für das Neue Rathaus als auch den Bauhof mit etwa 150 Mitarbeitern inklusive Gärtnerei.Marc Badhorn, Sachgebietsleiter für Winterdienst und Straßenunterhalt, berichtete von freiwilligen Einsparungen im Straßenbau. Der Winterdienst in Weiden-West ging von privaten Firmen zurück an die Stadt und verlief auch bei diesjährigem Glatteis zufriedenstellend. Lediglich in Tröglersricht konnte dies wegen glatter Steigung einmal nicht geschafft werden. Die Straßenreinigung soll mit Ausweitung des Schichtdienstes ein Fahrzeug einsparen. Ein neues Müllfahrzeug werde demnächst geliefert. Man nütze Leasing bei vielen Pkw und Gebrauchtwagenkauf, beispielsweise bei einem Unimog, wenn es die Ausschreibungen zulassen. Die Ausleihe von Straßenwalzen erfolge mit Erlös. Als Saisongeräte werden Minibagger geliehen.CSU-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Pausch stellte die Frage nach einem Umzug und der Freigabe des Striegl-Areals, um Stadtentwicklung durch Bebauung oder Sportflächen im Tausch mit dem Stockerhutpark für ein Baugebiet zu verwirklichen. "Man würde etwa drei bis vier Hektar an Alternativfläche benötigen", ergänzte Scheffczyk. Alois Lukas sah in der Aufstellung des neuen Flächennutzungsplanes eine Herauskristallisierung für möglich neue Standorte.