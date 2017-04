Ortsberadelung statt Ortsbegehung. Die CSU strampelt am Freitag durch den Hammerweg. Im Blickpunkt: der Zustand der Spielplätze und natürlich der Verkauf des Turnerbund-Geländes an die Stadt.

(uz) "Die Grundstücksübertragung ist noch nicht vollzogen. Ich verstehe das nicht", kommentierte CSU-Fraktionschef Wolfgang Pausch die aktuellen Probleme. "Ich hoffe, dass sich das in den nächsten Wochen klärt." Die CSU wünsche sich für die Planung ein Wettbewerbsverfahren. "Damit wir möglichst viele Vorschläge auf den Tisch bekommen. Und zwar unter Beachtung der schönen Umgebung und der Parkanlagen." Das Thema Turnerbund bewege die Mensch. Vielen sei es wichtig, dass eine Bebauung im Einklang mit der Natur erfolgt. "Nicht alles zubetonieren, sondern angenehmen Wohnraum schaffen."Anliegende Flächen müssten in die Planung einbezogen werden, "weil wir natürlich auch Sportplätze brauchen". Die sollten dann auch andere Vereine nutzen können, weil man sich nur so Flächen in anderen Ortsteilen für die Wohnbebauung freischaufeln könne. Noch einmal: Die Stadt Weiden brauche Wohnungen. Der Bedarf sei groß, sowohl im Geschosswohnungsbau, wie auch bei den Eigenheimen.Die Christsozialen fuhren auch die Spielplätze im Sprengel an. Wie Vorsitzender Nikola Vranjes betonte, sei vor allem der Spielplatz am Buchenweg interessant, weil dort wegen der Nähe zur Bahn ein Parkplatz geplant sei, den die Anwohner vehement ablehnen. Stadtrat Hans Forster: "Der Spielplatz soll bleiben und keinem überdachten Fahrradparkplatz zum Opfer fallen." Gleichwohl ging es der CSU um den Zustand der Plätze und der Spielgeräte. Das Gelände am Buchenweg sei nicht gerade das sauberste. "Ich wohne selbst dahinten, da liegen überall Zigarettenkippen herum." Auch der Spielplatz an der Adalbert-Stifter-Straße sei ramponiert.Inspiziert wurde auch der Hammerweg in Höhe der Haltestelle Geierweg, weil dort die Fahrbahn rissig und mit Schlaglöchern übersät sei.