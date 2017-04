Stadtrat Michael Bihler ist nicht länger Vorsitzender der CSU Lerchenfeld. Nachfolger wird einer, der über sich selbst sagt: "Ich bin ein kritischer Geist."

Fatale Personalnot

Neuwahlen Das Ergebnis: Vorsitzender Roland Steger, Stellvertreter Wolfgang Pausch, Schatzmeister Oliver Höllerer, Schriftführer Dieter Hahn, Beisitzer Peter Gach, Ulrike Höllerer, Stefan Fuchs, Matthias Rösch, Laura Zötzl und Ingo Kraus, Revisoren Michael Bihler und Alexander Grundler. (uz)

Der CSU-Ortsverband Lerchenfeld hat sich nach Bihlers Rückzug für einen "Visionär" entschieden und am Donnerstagabend Roland Steger zum Vorsitzenden gewählt. Steger appellierte an seine Parteifreunde, sogenannte "Scheinriesen", mit denen sich schon Jim Knopf habe herumschlagen müssen, durch permanente und mutige Annäherung auf Augenhöhe zu stutzen.Ein "Tur Tur", wie der Scheinriese in der Augsburger Puppenkiste heißt, sei das Gelände des Rangierbahnhofs, an das sich wegen seiner Ausmaße keiner herantraue. Sein Vorschlag, diesen Scheinriesen zu bezwingen: "Baut erst die Überführung über die Bahn und dann im Anschluss auf dem verfallenen Schandfleck Rangierbahnhof ein Sozialbürgerhaus. So schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe." Steger forderte ferner, dass die Bahngleis-Anrainer nicht vergessen werden sollten, wenn es um Lärm- und Erschütterungsschutz gehe. "Lärm macht krank, und da werden wir uns von keinem Scheinriesen einschüchtern lassen." Der gesunde und glückliche Bürger stehe bei ihm im Fokus, sagte der Vorsitzende. Und er wolle die Jugend für die Politik begeistern.Bihler trat aus familiären Gründen nicht mehr zur Wiederwahl an, weil er seinen Lebensmittelpunkt in den Raum Schwandorf verlegt habe und auch beruflich eingespannt sei, wie er betonte. Künftig werde er die Kassen prüfen. Fraktionschef Wolfgang Pausch, der zum Stellvertreter gewählt wurde, sprach von einer klugen Entscheidung. Zur Flüchtlingsthematik warnte Pausch davor, eine konservative Gesinnung mit "rechtsradikal" gleichzusetzen. "Wir werden unsere Themen formulieren. Denn wenn wir das nicht tun, erwischen uns die Rattenfänger."Laut Festredner Alois Lukas leben derzeit in Weiden 47 000 Bürger. Es sei deshalb naheliegend, die beiden Gelände des Turnerbundes und des SV Detag in der Stockerhut für Wohnbebauung auszuweisen. Hier gebe es ein riesiges Entwicklungspotenzial. Leider sei die Verwaltung aufgrund zahlreicher Abgänge im Planungsamt aktuell nicht in der Lage, diese Entwicklung mitzugehen. Investoren müssten bis zu fünf Jahre auf eine Entscheidung warten.Deshalb forderte Lukas, die akute Personalnot und den Arbeitsstau im Rathaus durch externe Planungsbüros wettzumachen. "Die sind aber teuer." In Weiden gebe es 1000 Baugrundstücke. "Aber wer verkauft heute schon Baugrund, wenn er das Geld nicht unbedingt braucht? Er kriegt ja nix mehr für sein Geld." Auf dem Rangierbahnhofsgelände könne er sich eine kleinere Industrie vorstellen. Und für die Ermersrichter Straße am "Herz-Jesu-Bergl", das zugeparkt sei, forderte er eine Einschränkung der Parkmöglichkeiten. Bihler erinnerte im Rechenschaftsbericht an den Infostand zum Thema Zuwanderer sowie an eine Diskussionsveranstaltung zu den Ergebnissen der Klausurtagung des Kreisverbandes.