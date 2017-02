Die Ampellösung an der B 470 für das neue Gewerbegebiet Weiden-West IV wird nur ein Provisorium. Auf lange Sicht ist dort ein Kreisverkehr geplant. Das versichert Bürgermeister Lothar Höher Anwohnern, die in der CSU-Versammlung Bedenken äußern.

Ärger wegen der Bahn

Neue Schatzmeisterin

Sie hätten lieber einen "Kreisel" statt der Ampelanlage, hieß es von Anwohnerseite. So sei das auch geplant, sagte Höher am Mittwochabend in der Jahreshauptversammlung der CSU Weiden-West in Maria Waldrast. Nachdem übergangsweise Ampeln angebracht würden, werde später ein "Kreisel" den Verkehr regeln. Sinnigerweise habe die Stadt schon immer Kreisverkehre den Ampeln vorgezogen. Man denke nur an den Hetzenrichter Weg oder die Autobahnanbindung bei Ullersricht. "Wer sich jedes Mal querstellt, ist das Straßenbauamt."Die scheidende Schatzmeisterin Michaela Richter ärgerte sich über die Abholzaktion der Deutschen Bahn entlang des Weidingwegs. "Kein bisschen Grün mehr, mir ist der Spaß vergangen." Die Bahn poche auf ihr Recht, den Baumbestand 7,5 Meter vom Gleisbett entfernt zu halten. "Die letzten 20 Jahre ging's doch auch gut." Fraktionschef Wolfgang Pausch: "Die Bahn darf das. Die Stadt kann nichts dagegen machen." Auch wenn es nicht besonders schön sei, aber im Hinblick auf Naturschutz und Sicherheit sei die Aktion schon richtig, sagte Stadtrat Heiner Vierling. Der Waldexperte: Weiden, Birken und Pappeln, die 30 oder 40 Jahre alt seien, "fallen um. Gut, bei der Fichte fehlt auch mir das Verständnis." Aber wenn ein Flachwurzler wie die Fichte wirklich mal im Sturm falle, dann bis zum Gleisbett hinüber. Pausch versprach eine Beschleunigung beim Ausbau des neuen Gewerbegebiets. Natürlich werde man darauf achten, dass es nicht zu nah an die Wohnbebauung reiche. "Die Bevölkerung darf nicht darunter leiden."Eine Notwendigkeit für das Dienstleistungs- und Handelszentrum Weiden sei ferner das neue Nordoberpfalz Center (NOC), das 2018 eingeweiht werde. "Wir brauchen beim Handel Eventcharakter." Ortsverbandschef Hans-Jürgen Gmeiner erinnerte an die jüngst durchgeführte Bürgerbefragung, die jetzt stadtteil-bezogen abgearbeitet werde. "Unsere Stadt steht gut da." Der Sprengel Weiden-West auch. Allein das ÖPNV-Angebot sei bezeichnend. Die Busse fahren alle 30 Minuten. "80 Prozent der Befragten sind damit zufrieden." Was die Bürger forderten: Investitionen zur Einhaltung des Status quo. "Unsere Umfragen haben ein repräsentatives Ergebnis erbracht." Wie Pausch erläuterte, habe die Aktion 700 Rückläufer verzeichnet. "Jeder hatte die Möglichkeit, seine Meinung kundzutun." Gmeiner: "Wir hören auf die Menschen, reden ihnen aber nicht nach dem Maul." Er verwies auch auf das Grillfest und das Starkbierfest im Ortsteil.Höher dankte für die Arbeit des Vorstands. Er selber hätte die Aufgaben als ehemaliger Vorsitzender nicht mehr ausfüllen können. Zu sehr würden ihn seine Ämter in Anspruch nehmen. Als Bezirkstagsvizepräsident hob er hervor, dass Weiden der zweite psychiatrische Standort in der Oberpfalz werde.Mit Orchideen verabschiedeten die Vorstandsmitglieder die langjährige Schatzmeisterin Michaela Richter. Hans-Jürgen Gmeiner wurde einstimmig als Vorsitzender bestätigt. Stellvertreter wurden Markus Wiederer, Ella Voit und Lothar Höher. Schriftführer wurde Martin Mahl, Schatzmeisterin Irmgard Höher. Beisitzer: Wolfgang Gleißner, Dieter Fieber, Veronika Fieber, Karin Vierling, Heike Gmeiner, Margarethe Wiederer und Maria Mahl. Revisoren: Erwin Voit und Günther Prößl. Delegierte zur Kreisvertreterversammlung: Lothar Höher, Hans-Jürgen Gmeiner, Dieter Fieber und Martin Mahl.