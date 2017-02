Keine Angst vor einem besonders langen Wahlabend. "Wir würden uns über sehr viel Arbeit freuen, würden am liebsten die Stimmen von 100 Prozent der Wahlberechtigten auszählen", versicherte Wahlleiter Hermann Hubmann. "Es wäre schön, wenn die Bevölkerung ihr Wahlrecht auch als Wahlpflicht verstehen würde. Wer nicht den wählt, den er wählen könnte, wählt den, den er nicht wählen würde", appellierte Hubmann.

Mit der Bundestagswahl werfe ein Großereignis seine Schatten voraus, sagte der Rechts- und Sozialdezernent der Stadt, als die CSU ihren Wahlvorschlag einreichte. Kandidat Albert Rupprecht, der zum fünften Mal antritt, kam mit großem Gefolge ins Rathaus. Landrat Andreas Meier ergänzte, dass das Großereignis "lange, schwarze Schatten" vorauswerfe.Meier appellierte ebenfalls an die Nordoberpfälzer, ihr Wahlrecht wahrzunehmen. Es gehe zwar nicht um eine Schicksalswahl, wohl aber um eine Richtungswahl. Besonders den Radikalen müssten von allen Demokraten die Grenzen aufgezeigt werden. "Jeder Wähler muss Verantwortung übernehmen und eine Antwort auf die zunehmende Radikalisierung geben." Kein Demokrat dürfe den Rechtspopulisten das Feld kampflos überlassen. "Wir hoffen, dass wir am Wahlabend an all den schlimmen Dingen vorbeischlittern, die wir uns nicht wünschen."An einem für die C-Parteien günstigen Wahlausgang und daran, dass er wieder das Direktmandat erringen werde, ließ Albert Rupprecht keinen Zweifel aufkommen. "Ich bin sehr optimistisch: Am Wahltag hat meine Frau Maria Geburtstag." Er wünsche sich einen leidenschaftlichen, aber auch fairen Wahlkampf. "Mit Uli Grötsch von der SPD ist das zu machen. Er bleibt sachlich und ist menschlich angenehm." Ausführlich schilderte Rupprecht die positiven Entwicklungen, die er einleiten und begleiten konnte. Diese reichen von der Verbesserung bei den Arbeitslosen ("ein Wunder") bis zum Ausbau der Bildungs- und Wissensregion.