Drei Jahre nach der Stadtratswahl sind auch drei Jahre vor der nächsten Wahl. Zeit, zur Halbzeit Bilanz zu ziehen, sagt jetzt die CSU und fordert, endlich im gesamten Bahnareal die Weichen deutlich zügiger zu stellen.

Am weitesten geht stellvertretender Fraktionsvorsitzender Hans Blum, der das Bahnhofsgebäude als "alt und marode" bezeichnete. Es wäre fast das Beste, den alten abzureißen und einen neuen Bahnhof zu bauen, sagte er. "Das ist überlegenswert, zumal bei der Barrierefreiheit nichts vorwärts geht."Die Idee erinnert ganz stark an eine der ersten Überlegungen des früheren Baudezernenten Hansjörg Bohm. Der hatte ein Bahnhofsgebäude ins Gespräch gebracht, das die Gleise überbrückt. Und es hätte auch noch genügend Raum für ein neues Rathaus geboten. Die Verlagerung, so Bohm damals, sei sinnvoll, weil die energetische Sanierung des jetzigen Rathauses in den Naabwiesen viel zu teuer käme.Auch CSU-Fraktionschef Wolfgang Pausch sieht im Bahnareal Handlungsbedarf, allerdings mehr im südlichen Bereich von der Firma Bauscher bis zu den alten Detag- und Flachglasgebäuden, die mit die hässlichste Seite der Stadt zeigen. Pausch sprach von der Möglichkeit, ein alternatives Gewerbegebiet zu planen. Hier müsse kein Baum abgeholzt werden. Nach wie vor bekennt sich die CSU zur geplanten Elektrifizierung der Bahnstrecke. Jedoch müsse der Lärmschutz für die Bürger gewährleistet sein. Zu diesem Thema ist am 27. Mai eine Demonstration des Siedlerbundes und von SPD-Ortsvereinen geplant. Zufrieden zeigte sich Blum, dass die geplanten Bahn-Haltepunkte "In der Weiding" und am Hammerweg verhindert worden seien. "Der Bürgerwille war eindeutig: kein Bedarf." (Seite 25)