Bei der Stadtratswahl 2014 hat es noch nicht ganz geklappt. Der Rückzug von Genosse Reinhard Hese aber ebnet Horst Fuchs (SPD) jetzt den Weg in den Stadtrat. Dort will der 65-jährige Rentner vor allem Jugend-Interessen vertreten.

Für Jugend in der Familie ist gesorgt. Fuchs hat drei Enkelkinder: Anna, Sophie und Lena. Tochter Theresa Schidkow widmet sich beruflich als Pflegedienstleiterin bei Kursana älteren Menschen. Sohn Matthias führt einen Betrieb für "Fenster und mehr". Hier ist der Vater beratend tätig. Mit Horst Fuchs sprach Redakteur Volker Klitzing.Horst Fuchs : Ich freu' mich, Es ist eine große Ehre, dem Stadtrat anzugehören, mein politischer Höhepunkt.Mitglied in der SPD bin ich seit 27 Jahren, voll engagiert aber seit etwa 15 Jahren.Nein, es ist nicht zu spät. Ich fühl' mich gut, und gewisse Erfahrungen habe ich die vergangenen Jahre schon als Fraktionsbeirat gemacht. Es ist ja nicht so, dass ich von der Straße in den Stadtrat komme.In Weiden-Ost will ich die geplanten Kreisverkehre am TÜV und am Schützenhaus vorantreiben. Auch der Überweg für Fußgänger und Radfahrer von der OTH zum Edeka-Markt liegt mir am Herzen. Ganz wichtig ist das Verkehrskonzept insgesamt mit durchgehenden, sicheren Radwegen. Brauchtumspflege, Jugendförderung und die Stadtentwicklung im Naabwiesenbereich sind weitere Stichworte.Mein Wunsch wird erfüllt. Ich komme in den Bau- und Planungsausschuss. Alois Schinabeck macht dafür freundlicherweise Platz. Zudem bin ich als Verwaltungsbeirat bei der Volkshochschule dabei.In etwa 20 Vereinen.Die Nordoberpfälzer Musikfreunde. Da bin ich Vorsitzender, ebenso wie beim Förderverein FC Weiden-Ost und Kinderspielplatz Naabwiesen. Stellvertreter bin ich beim Stammtisch Höhe 308 und beim Stadtbad-Förderverein. In allen Vereinen bin ich ein Jugendverfechter. Die Jugend ist der Sockel eines jeden Vereins. Wer die Jugend hat, hat die Zukunft, weil er nie überaltert.Bei den Musikfreunden bieten wir den bis 25-Jährigen drei Jahre Beitragsfreiheit an, wir unterstützen sie beim Instrumenten- und beim Notenkauf und vermitteln Musiklehrer. Beim Förderverein FC Weiden-Ost schauen, wir, dass viele Mannschaften für den Spielbetrieb gemeldet werden. Und bei der SPD wollen wir die Jusos wiederbeleben. Insgesamt muss man eine gute Mischung anbieten, auch mit gesellschaftlichen Terminen.Schulden abbauen, in Bildungsstätten investieren, ganz wichtig, und Straßenschäden beseitigen, nicht nur ständig flicken.Der Ostler ist auf jeden Fall dafür. Wir brauchen das. Ich sehe es bei meinem Sohn. Der sucht auch ein Grundstück für seinen Betrieb.Ja, das steht 50 zu 50 Prozent. Auch bei der SPD wird das kontrovers diskutiert. Ich bin ein Befürworter der Verlängerung bis zur Vohenstraußer Straße. Die Maßnahme muss an die Landschaft angepasst werden, auch mit Hilfe von Tunnel. Außerdem müssten die Naherholungsgebiete erhalten bleiben.Da ist das staatliche Straßenbauamt gefordert.Etliche Maßnahmen wie das NOC-Einkaufszentrum laufen ja schon. Aber was fehlt, das geht auch wieder in Richtung Jugend: Wir brauchen ein vernünftiges Kino. Ansonsten ist Weiden liebens- und lebenswert. Und ich will als Stadtrat beitragen, dass es so bleibt.