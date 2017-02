Der schreckliche Unfall in Arnstein mit sechs toten Jugendlichen schockiert. Die Ursache: ein benzinbetriebenes Stromaggregat. Kaminkehrer warnen: Auch unsachgemäß installierte Öfen sind lebensgefährlich.

Neuer Grenzwert ab 2018

Strengere Grenzwerte Für alte Kamin-, und Kachelöfen gelten ab 1. Januar 2018 neue Regeln nach dem 1. BImSchV:



Grenzwerte: Staub maximal 0,15 Gramm und Kohlenmonoxidvon vier Gramm pro Kubikmeter.



Betroffen: Vor 1984 errichtete Anlagen. Da aber das "technische Alter" relevant ist, können auch jüngere Modelle älterer Bauart betroffen sein - fragen Sie Ihren Kaminkehrer.



Nicht betroffen: Offene Kamine, handwerklich errichtete Grundöfen Kochherde, historische Kaminöfen.



Austausch oder Nachrüstung: Messungen kosten 100 bis 300 Euro, Partikelfilter inklusive Einbau bis zu 1500 Euro. In den meisten Fällen kommt der Neukauf günstiger.



Vorsicht vor Billigangeboten: Bei einem Produkt, das Tausende Kilometer verschifft wurde und 199 Euro kostet, ist Skepsis angebracht. Prüfzeichen sind geduldig. (jrh)

Da werden Dinge in Eigenleistung reingebaut, das lässt kein Mensch abnehmen. Alfred Kobler, Kaminkehrermeister

"Wir hatten in Weiden erst vor ein paar Jahren einen tödlichen Kohlenmonoxidunfall mit einer Ölheizung", sagt Bezirkskaminkehrermeister Alfred Köbler. "Nach solchen Vorfällen bekommen wir immer Anrufe besorgter Kunden." Abgasunfälle könnten in jedem Gebäude passieren, in dem eine Feuerstätte betrieben wird, warnt der technische Innungswart Oberpfalz. "Wenn das Gebäude irgendwo im Nirwana steht, wie dieses Gartenhäuschen in Arnstein, würde ich mich wundern, wenn dort kontrolliert wurde."Solche Provisorien gebe es in jeder Ortschaft: "Da werden Dinge in Eigenleistung reingebaut, das lässt kein Mensch abnehmen." Da schauten manche Ofenrohre hinten bei der Wand raus, oft wüssten die Betreiber gar nicht, was sie riskierten. "Vor 30 oder 40 Jahren war den Leuten das Heizen mit dem Ofen noch in die Wiege gelegt", erklärt er die Zunahme problematischer Situationen. Aber auch wenn die Anlage einmal vom Fachmann installiert wurde, gebe es noch immer Gefahrenquellen.Klassische Bedienungsfehler seien:Luftklappe zu früh schließen,Überfrachtung mit Heizmaterialmangelnde Wartung."Wenn das Ofenrohr glüht, entstehen Temperaturen von 1000 Grad", erklärt Köbler. "Das geht nicht spurlos an der Anlage vorüber." Auch absichtliche Manipulationen nähmen zu. "Polizei und Berufsfeuerwehren können ein Lied davon singen." Von Überwachungstechnik, die den Gasgehalt in der Luft messen soll, rät er ab: "Wenn die Geräte wirkungsvoll sein sollen, sind sie teuer." Günstige Varianten bestünden aus einer blinkender LED mit dubiosem Inhalt.Bei solch düsteren Aussichten freut man sich richtig auf den Besuch des Schornsteinfegers: "Darum gibt es unseren Beruf", ist Köbler stolz, dass Kaminkehrer zumindest die heimischen Heizanlagen sicherer machen. "Wenn jemand regelmäßig vorbeikommt, prüft und reinigt, sind solche Unfälle sehr unwahrscheinlich."Die Abluft aus Kamin- und Kachelöfen soll auch sauberer werden - stufenweise gelten seit 2010 strengere Grenzwerte, Ende 2017 wird die Messlatte erneut höher gelegt: Die mit Holz befeuerten Wärmespender dürfen einen Staubgrenzwert von 0,15 Gramm pro Kubikmeter und einen Kohlenmonoxid-Grenzwert von vier Gramm pro Kubikmeter nicht überschreiten. Wie viele Öfen in der Region betroffen sind, darüber mag Kobler nicht spekulieren: In Deutschland sollen es bis zu zwei Millionen sein. Anlagen, die von 1985 bis 1994 errichtet wurden, haben eine Gnadenfrist bis Ende 2020."Wir haben eine große Feinstaubbelastung in Städten", erklärt Kobler die Intention des Gesetzgebers. "Dort kommt viel zusammen - Industrie, Autoabgase und auch Holzöfen." In besonders belasteten Ballungsräumen wie München, Regensburg oder Stuttgart gelten eigene Normen. Stuttgart verbietet bei Überschreitung der Grenzwerte sogar generell das Anschüren von Holzöfen. "Dafür wird in ländlichen Regionen wie bei uns intensiver mit Holz geheizt", stellt Kobler Oberpfälzer Dörfern keine Unbedenklichkeitsbescheinigung aus. "Da riechen Sie gleich, was los ist." Allerdings sei die Quellhöhe so niedrig, dass die Schadstoffe vor der eigenen Haustüre blieben.