Weiden/Amberg. Zahlreiche Menschen in der Oberpfalz sind von dem US-Einreiseverbot betroffen. Im Landkreis Schwandorf sind die USA für 1019 Personen Tabuzone, davon 837 aus Syrien und 167 aus dem Irak. Im Landkreis Neustadt/WN trifft es 408 Menschen, davon 292 Syrer und 104 Iraker. 450 Personen, die in Weiden gemeldet sind, dürfen in der nächsten Zeit nicht in die USA reisen, davon 303 Syrer, 82 Iraker und 48 Iraner. Die Zahlen beziehen sich auf Ausländer mit Aufenthaltsrecht. Ausgenommen davon sind Geduldete und Asylbewerber, die ohnehin nicht ins Ausland reisen dürfen. Auch gibt es etwa in Weiden 48 Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft, also einem deutschen Pass und einem Pass aus einem der betroffenen muslimischen Länder. Doch diese Doppelstaatler sind von dem Einreiseverbot ausgenommen.

Wir sehen mit Sorge die protektionistischen Tendenzen in den USA, erwarten kurzfristig aber keine Beeinträchtigungen. Gottfried Beer, Pressesprecher Hamm AG, Tirschenreuth

Ab- und Ausgrenzung schafft Spannungen auch auf anderen Gebieten als der Wirtschaft. Das macht uns große Sorgen. Dr. Rolf Pfeiffer, Geschäftsführer Firma Deprag, Amberg

Nicht berührt vom US-Einreiseverbot sind die von NT/AZ angefragten international tätigen Unternehmen der Region. Fast alle hegen jedoch Befürchtungen wegen der protektionistischen Tendenzen. Die "skeptische Grundeinschätzung der aktuellen US-Politik" unterstreicht Rolf Pfeiffer, Deprag-Geschäftsführer, Amberg: "Wir brauchen eher mehr Freihandel als weniger. Protektionismus schadet auf Dauer allen am Wirtschaftsprozess Beteiligten." Von einer "Warteposition" spricht Erich Oetzel, Geschäftsführer der Dorfner Gruppe, Hirschau. Man rechne allerdings nicht mit gravierenden Maßnahmen, "es sei denn, dass die Regierung der USA mit der ,Rasenmäher-Methode' vorgeht"."Es finden Sondierungsgespräche mit amerikanischen Händlern statt. Die protektionistischen Ankündigungen beeinflussen aber bisher die bestehende Kommunikation nicht", erklärt Andreas Sperl, Prokurist der Firma Lüdecke, Amberg. "Gelassen" beurteilt Lars Engel, Geschäftsführer der BHS Corrugated, Weiherhammer, die Lage, "da wir die meisten Leistungen in den USA vor Ort mit eigenem US-Personal durchführen". Außerdem gebe es keinen "adäquaten US-amerikanischen Wellpappenanlagen-Hersteller". Engel: "Dies zeigt klar, dass populistische, protektionistische Maßnahmen in einer global vernetzten Wirtschaft oftmals nicht die gewünschten Ziele bringen, auch wenn es so einfach klingt.""Vorsichtig optimistisch" äußert sich Daniel Brandt vom Agrar-Maschinenhersteller Horsch, Schwandorf. "Wir sehen eigentlich keine akuten oder konkreten Probleme für uns, nachdem wir in North Dakota einen eigenen Produktionsstandort mit eigener Entwicklung für die USA haben." Nüchtern wertet Witron-Geschäftsführer Helmut Prieschenk die Lage: "Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können, nämlich erfolgreiche Projekte und zufriedene Kunden." Das Logistik-Unternehmen ist in den USA stark engagiert. Das Siemens-Werk Kemnath liefert Medizintechnik zu einem Großteil in die USA. Mögliche Zölle könnten den Handel mit den USA erheblich behindern, warnt Pressesprecher Thorsten Opderbeck. "Wir beobachten genau, was in der Politik passiert."