Das "Elektromobilitätskonzept für die Stadt Weiden" wurde am Samstag im Rahmen der Weidener Automeile an Bürgermeister Jens Meyer überreicht. Eine Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus Professor Dr. Magnus Jaeger von der OTH, dem Energie-Technologischen-Zentrum Nordoberpfalz (ETZ) und dem ip3-Büro, Ingenieure und Partner, hatte von September 2016 bis Mai 2017 das Papier entwickelt.

Veränderte Landschaft

Seggewiß fährt Hybrid

Die drei Institutionen wollten mit ihrer Arbeit ein für Weiden passgenaues Konzept schaffen. Deshalb wurden zuerst die Bürger befragt und ein Meinungsbild eingeholt. Es ging der Gruppe vor allem um die Frage, wie stark ausgeprägt Elektromobilität vor Ort und wie sehr die Thematik in den Köpfen der Leute verankert sei, vor dem Hintergrund, dass sich derzeit erst wenige dieser Fahrzeuge auf den Straßen bewegten. Dabei kamen sie zu der Erkenntnis, dass Elektromobilität auch kurzfristig interessiere. Nicht nur Weidener Bürgern, auch Bewohner der umliegenden Landkreise. Deutlich wurde, dass sich viele der Befragten mit der Thematik beschäftigt hätten. "Bei einzelnen Befragungspunkten hatten wir Zustimmungswerte von 50 Prozent", erinnerte sich Matthias Rösch vom ETZ.Um die Stadträte mit der Lektüre nicht überzustrapazieren, habe man sich auf einen 115 Seiten starken Leitfaden geeinigt, unterstrich Professor Jaeger bei der Übergabe. Das Konzept basiere unter anderem auf Ergebnissen, die man bei Gesprächen mit Gewerbe, Industrie, Handel und Dienstleistern erworben habe. Es umfasse sowohl den zwei- als auch den vierrädrigen Betrieb. Das Konzept beschäftigt sich auch mit der Frage einer Einbindung von erneuerbarer Energie in ein zukünftiges Stromnetz. "Uns geht's also nicht nur um das Fahren, sondern darum, wie sich die Landschaft in den nächsten Jahren verändern wird, wenn wir die Elektromobilität haben, und wie diese dann langfristig die Energieeffizienz stützt."Ein wichtiger Punkt - und der habe alle Befragten beschäftigt - sei, dass sich die Reichweite der Fahrzeuge noch erheblich erhöhen müsse, sagte Rösch. "Und dass die Ladeinfrastruktur wesentlich intensiver werden muss." Auch die Frage, was Weiden als Stadt tun könne, wurde beantwortet: "Vorbild sein!" Also die Fahrzeugflotten bei Stadt, Bauhof, Stadtwerken und Stadtbau umzurüsten.Wie Bürgermeister Jens Meyer versicherte, verfügten die Stadtwerke bereits über zwei Elektrofahrzeuge, auch der Bauhof besitze welche und erst vor vier Wochen habe sich der Oberbürgermeister ein Hybrid-Dienstfahrzeug angeschafft. Was früher ideologischen Spinnern zugeschrieben worden sei, sei heute Realität. "Die hatten Recht, die hatten die Zeichen der Zeit erkannt." Meyer rechnet mit einer Steigerung der städtischen Attraktivität durch Elektroautos und Carsharing. "Das Konzept war ein Auftrag des Hauptverwaltungsausschusses, weil wir selber dazu nicht in der Lage sind und uns auf die Auskunft von Experten stützen müssen", sagte Meyer.Wie Rösch betonte, müsse die Infrastruktur noch sichtbarer werden. "Wir brauchen E-Fahrzeuge auf der Straße und Ladestationen, die ins Auge springen." Über Modellrechnungen habe man die mögliche Dichte solcher Ladestellen ermittelt. Das aktuelle Dilemma sei, dass man mit einer Ladesäule noch keine Gewinne erziele. Deshalb sei es in der "Markthochlaufphase" Aufgabe der Kommunen, eine ausreichende Lade-Infrastruktur zu schaffen. "Die Stadtwerke erkennen schon ein Geschäftsfeld für die nächsten Jahre."