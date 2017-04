Wenn er im Fernsehen zu sehen ist, dann ist dies meist kein gutes Zeichen: Oftmals ist dann ein Terroranschlag verübt worden. Elmar Theveßen ist der "Terrorismus-Experte" des ZDF. Bei seinem Auftritt in Weiden demonstriert er, dass er diesen Titel auch verdient hat.

Kein Generalverdacht

Perspektiven schaffen

"Islamistischer Terror oder Kampf der Kulturen?" hat Theveßen seinen Vortrag zum Abschluss der Weidener Literaturtage überschrieben. 160 Zuhörer sind in die Zentrale der Sparkasse Oberpfalz Nord gekommen, um den Ausführungen eines echten Experten und Welterklärers zu lauschen. Verdient hätte er allemal ein größeres Publikum, allein der Platz in der Eingangshalle fehlt. Es wird ein ernster und nachdenklich machender Abend, bei dem Theveßen allerdings seinen Optimismus nicht verliert. "Es gibt keinen Kampf der Kulturen", stellt der Referent gleich zu Beginn fest. Es gebe aber zwei Gruppen, die darin ein Mittel zum Erfolg sehen - auf der einen Seite die Islamisten, auf der anderen Seite Rechtspopulisten und Rechtsextreme.Theveßen plädierte dafür, dass man von einer einzigen Person aus beziehungsweise von einer kleinen Gruppe von Personen aus nicht gleich auf alle schließen könne. Er sprach sich dafür aus, Muslime nicht unter Generalverdacht zu stellen. Wenn man sich die Attentäter von Paris oder Brüssel anschaue, dann müsse man festhalten: Fast alle seien in Europa aufgewachsen und hätten sich dort auch radikalisiert. "Bis kurz vor ihren Taten hatten sie mit Islam und Religion wenig am Hut." Vielmehr habe man es mit Kriminellen zu tun gehabt, die in sozialen Brennpunkten aktiv waren. Viele meinten dann, die Religion für sich zu entdecken, orientierten sich aber an einer Verfälschung des Islam wie den Wahabismus oder den Salafismus. An mehreren Beispielen erläuterte Theveßen, wie aus "normalen" Menschen Attentäter wurden - sowohl Islamisten wie auch Rechtsterroristen. "Wir müssen den Kampf gegen eine Ideologie führen", sagt Theveßen. Wenig hilfreich sei es hierbei, wenn es einen US-Präsidenten Donald Trump gebe, der nicht in islamistischen Terroristen eine Gefahr sehe, sondern in Muslimen allgemein. "Wir beobachten leider, dass eine islamfeindliche Ideologie in der Mitte des Weißen Hauses angekommen ist."Der von manchen beschworene "Kampf der Kulturen" falle aus, wenn die Integration künftig besser funktioniere als bisher: "Wir dürfen nicht nach der ersten Sprosse der Leiter aufhören!" Auch im Denken müsse sich einiges ändern: So dürfe man nicht mehr so intensiv daran glauben, dass jene, die zu uns kämen, dazu verdammt sind, den falschen Weg einzuschlagen. Viel zu kurz geraten, so Theveßen, seien bisher die Bemühungen, Projekte in den entsprechenden Staaten zu unterstützen, um Perspektiven vor Ort zu schaffen.Zuversichtlich zeigt sich der Experte, dass der IS als militärische Gruppe im Irak und Syrien zu besiegen sei. Allerdings dürfe man nicht vergessen, dass hinter dem IS eine Ideologie stehe, die es in die Köpfe schafft und weiterleben werde. Es gab langen Applaus für eine fundierte weltpolitische Analyse.