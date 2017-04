Orbáns Regierung ist die liberale, hochangesehene CEU offensichtlich ein Dorn im Auge. Sie verabschiedete eine Novelle des Hochschulgesetzes, die sich de facto gegen die CEU richtet und ihr den Betrieb langfristig wohl unmöglich macht. Das Gesetz ist inzwischen in Kraft - trotz der Proteste verzichtete der Staatspräsident, sein Veto einzulegen. Aufgeben werden Riedl, seine Kollegen und die Studenten dennoch nicht. Es werde "unter keinen Umständen" zur Schließung kommen, erklärt der ehemalige Augustinus-Gymnasiast, der seit 2006 in Budapest lehrt.Schließlich bräche andernfalls "für die akademische Kultur in der ganzen Region eine dunkle Zeit an". Es hätten ohnehin schon viele junge Talente das Land verlassen. Ohne die CEU würden es noch mehr werden.Dagegen kämpfen sie an vielen Fronten. Juristisch etwa. "Es wird höchstwahrscheinlich zu einer Verfassungsklage kommen", berichtet Riedl. "Das Problem dabei ist freilich, dass Viktor Orbán das Gericht mit seinen Leuten besetzt hat." Weitere rechtliche Schritte seien auf Europa- Ebene geplant. Erfolgversprechender sei aber Druck der internationalen Politik. "Vor allem auf europäischer Ebene laufen viele Gespräche. Die Bundesregierung ist sehr besorgt und aktiv. Ich hoffe vor allem, dass die Bayerische Staatsregierung tätig wird, die zur Regierung Orbán ein besonderes Verhältnis hat."Riedl selbst spielt hier eine wichtige Rolle. Er kümmere sich um Kontakte zur deutschen Politik, berichtet er. Und er übernimmt einen Teil der Öffentlichkeitsarbeit. Vor allem seit auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einer Rede vor dem Europaparlament das Gesetz öffentlich kritisiert hat, "kann ich mich vor Medienanfragen kaum retten". Mal gehe es um Interviews, mal um Hintergrundinformationen. Gerade erst habe er einem ukrainischen Magazin Rede und Antwort gestanden. Hinzu kommen deutsche Radiosender und, und, und. Vor wenigen Tagen stand auch ein langes Gespräch mit dem Magazin "Stern" an, das in seiner Ausgabe diesen Donnerstag über die CEU berichten wird.Mit dem Alltag an der Universität ist das in solchen Zeiten derweil so eine Sache. "Auf der einen Seite geht der Betrieb normal weiter" - wobei der April ohnehin frei von Lehre ist. Auf der anderen Seite "haben viele Kollegen und ich in den vergangenen zwei Wochen wenig anderes getan, als Medienanfragen zu beantworten, mit Diplomaten und Politkern zu sprechen und Strategiesitzungen abzuhalten", berichtet Riedl und ergänzt: "Naja, wenigstens wird es nicht langweilig."