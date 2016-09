Von 2002 bis 2008 war sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande und der Kommunalen Verdienstmedaille sei in den unterschiedlichsten Ausschüssen tätig gewesen. Ihr Engagement habe stets den Schulen und der Jugend gegolten, aber auch der Krankenversorgung der Menschen in der Region."Du hast dich immer stark gemacht für Frauen in der Politik." Auch Donum vitae und das Frauenhaus trügen die Handschrift der Jubilarin. Sabine Zenger gratulierte im Namen der Frauen-Union, deren Vorsitzende das Geburtstagskind 22 Jahre lang war. Heute ist sie Ehrenkreisvorsitzende. "Wir danken für die großartige Arbeit."Der Ortschef vom Hammerweg, Gerhard Hegner , überbrachte ebenfalls Glückwünsche. "Es war eine tolle Zeit mit dir." Die Jubilarin selbst erinnerte sich gern an ihre politische Arbeit zurück. Die habe ihr Leben geprägt, habe sie reifen lassen: "Ich habe gelernt, dass man sich was trauen muss, wenn man was durchsetzen will." Aus der JU sei sie wegen ihrer Art schnell rausgeflogen. Die Zeit im Ortsverband und in der FU bezeichnete sie als harmonisch. "Die Zeit in der Fraktion war für mich nicht so einfach. Ich habe eben immer meinen Dickschädel durchsetzen wollen. Halbe Sachen gab's für mich nicht." Pausch bezeichnete diesen Charakterzug an der Jubilarin als "hart, aber herzlich."