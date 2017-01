Die Kreisverbände Weiden und Neustadt/WN der Arbeitsgemeinschaft Mittelstand der CSU stehen vor einer historischen Entscheidung. Mit ihrer Fusion wollen sie den Wirtschaftsraum stärken.

Anschluss finden

Stärke motiviert

Nordoberpfalz klingt gut, klingt größer. Kurt Haas zur Fusion

(uz) Die Vorentscheidung brachten die Mitglieder am Freitagabend bei der Jahreshauptversammlung im Schützenhaus auf den Weg. Wie der stellvertretende Bezirksvorsitzende und Kreisvorsitzende Harald Gollwitzer erklärte, werde die Entscheidung aber erst im Februar bei der Neustädter Jahreshauptversammlung fallen.Angedacht war die Verschmelzung schon vor drei Jahren, sagte Weidens Vorsitzender Kurt Haas. "Wir vollziehen einen historischen Schritt." Mit der Fusion wolle man die Schlagzahl drastisch erhöhen. "Unser Ziel ist es, den Anschluss zu anderen regionalen Wirtschaftsverbänden zu finden."Er sei überzeugt, dass kein regionaler Wirtschaftsverband über die politischen Kontakte seiner Mittelstandsunion verfüge. Dennoch werde man oft nur belächelt. Was sich jetzt bald ändern werde. Denn, sollten die Neustädter zustimmen, verfüge die Union geballt über 80 Mitglieder. "Dann spielen wir eine bedeutende Rolle im Wirtschaftsraum.""Wir haben den direkten Kontakt zur Münchner Politik. Wir können mehr erreichen als jeder andere Wirtschaftsverband vor Ort." Haas verspricht sich künftig auch mehr Organisations- und Finanzkraft. Und: "Nordoberpfalz klingt gut, klingt größer." Man habe sich bei der Namensgebung am neuen Einkaufszentrum Nordoberpfalz orientiert.Gleichzeitig sagte Haas, dass man sich auch um die Arbeitnehmer kümmern wolle. "Wir fühlen uns den Mitarbeitern gegenüber verantwortlich. Ein gutes Unternehmen ist ohne gute Arbeitskräfte nichts wert." Er persönlich sei froh über den Beschluss der Weidener. "Weil er uns eine größere Perspektive gibt. Stärke motiviert, gibt Kraft und schenkt uns mehr Aufmerksamkeit."Und die brauche man auch bei den anstehenden Aufgaben. Haas erinnerte nur an die Digitalisierung. "Die Nordoberpfalz wird zum digitalen Zentrum" und werde inzwischen schon von oberbayerischen Städten um ihre Erfolge beneidet. "Wir haben bedeutende Firmen im Landkreis." Die Fusion sei mit allen Gremien abgesprochen. "München hat sie schon abgesegnet. Dort wird sie begrüßt, weil sie sich positiv auf die Wirtschaftregion Nordoberpfalz auswirken wird." Die Satzungsänderung werde vom Justiziar der CSU-Landesleitung begleitet.In seinem Rechenschaftsbericht blickte Haas auf das Forum Mittelstandsunion, einen Besuch des Münchner Flughafens, das Referat über die Altersversorgung von Unternehmern mit Robert Beer sowie auf die Veranstaltung mit Bürgermeister Rupert Troppmann zurück.Für 35-jährige Treue ehrte Haas Hans Schindler, für 20 Jahre Mitgliedschaft Angelika Heining und für 15 Jahre Hans Würschinger.