Die Unterschiede an den beiden Weidener Mittelschulen sind erheblich. Während die Max-Reger-Mittelschule genügend Platz hat, herrscht an der Pestalozzi-Mittelschule große Raumnot. Bei den Grundschulen hat vor allem die Albert-Schweitzer-Schule große Probleme.

Zu wenig Klassenzimmer

Hintergrund Offene Ganztagsschule



Weiden. (vok) Die offene Ganztagsschule (Mittagsversorgung und Hausaufgabenbetreuung für die Jahrgangsstufen fünf bis zehn) gibt es an der Stötznerschule (1 Gruppe), Pestalozzi- (1), Hans-Scholl- (1) und Sophie-Scholl-Realschule (2), am Elly-Heuss- (7), Kepler- (3) und Augustinus-Gymnasium (8) sowie an der Gustl-Lang-Schule (2) und dem AK Asyl (8 Gruppen). Ein gebundenes Ganztagsangebot (verpflichtendes Bildungs- und Betreuungsangebot) gibt es an Albert-Schweitzer- (2 Klassen), Gerhardinger- (3), Max-Reger- (2), Pestalozzi- (5, durchgehend von Stufe 5 bis 9), Hans-und-Sophie-Scholl-Real- (je 2) und Gustl-Lang-Schule (4).

Zur nächsten Sitzung des Schulbeirats am 25. April hat die Verwaltung nach einem Antrag von Dr. Matthias Holl (SPD) noch vor den Osterferien einen umfassenden Bericht über die Ganztagsbetreuung an Weidener Schulen vorgelegt.In der Pestalozzischule als größter Mittelschule im Schulamtsbezirk (22 Klassen/412 Schüler) müssen derzeit drei Klassen auf Fachräume ausweichen. Differenzierungsräume für die Ganztagsbeschulung sind nicht vorhanden. Die Sporthalle, die ebenso wie die gesamte Schule zur Sanierung ansteht (Mittel für Planung im Haushalt), reicht für 22 Klassen nicht aus. Als Besonderheiten bietet die Pestalozzischule eine Übergangsklasse, eine Praxisklasse und eine Kooperationsklasse an.In der Max-Reger-Mittelschule (14 Klassen/279 Schüler) gibt es gebundene Ganztagsklassen in den Jahrgangsstufen 5 und 6 mit 39 Schülern. Mensa mit Küche und Speisesaal sowie die erforderlichen Differenzierungsräume sind an dieser Bildungsstätte vorhanden.Beim weiteren Ausbau der gebundenen Ganztagsschule auf vier Klassen reichen an der Albert-Schweitzer-Schule die Raumkapazitäten nicht mehr aus, weil sich die Schülerzahl von jetzt 223 bis zum Jahr 2021 auf 271 Kinder erhöhen wird. Dabei platzt die Schule schon jetzt aus allen Nähten. Die Räumlichkeiten zur Mittagsversorgung (110 Essen) reichen nicht mehr aus. Ein Ruheraum fehlt. Es wird daran gedacht, beim geplanten Umbau der Europa-Berufsschule eine gemeinsame Mensa mit Küche vorzusehen. Andernfalls müsste ein Erweiterungsbau auf dem Gelände der Grundschule ins Auge gefasst werden.An der Hans-Schelter-Schule wird zum nächsten Schuljahr der Ausbau der Betreuung bis 16 Uhr als dringend notwendig erachtet. Bleibt es bei der 14-Uhr-Regelung, wollen viele Schüler an andere Schulen abwandern. Da die Räume für die Einrichtung einer offenen Ganztagsschule fehlen, will sich die Schule für die verlängerte Mittagsbetreuung bis 16 Uhr entscheiden. Voraussetzungen sind der Einbau einer Küche und der Ausbau eines Speiseraums. Für den eingeplanten Schulsozialarbeiter fehlt ein Büro.Bisher gibt es an der Hammerwegschule nur eine Betreuung bis 14 Uhr. Die Eltern aber wollen eine offene Ganztagsschule bis 16 Uhr. Ein Kooperationspartner wird gesucht. Die Mittel für Umbaumaßnahmen stehen im Haushalt.Die Gerhardingerschule hat eine so gut funktionierende Mittagsbetreuung bis 14 Uhr, dass auf eine offene Ganztagsschule bis 14 Uhr verzichtet wird. Dazu kommen drei Klassen in gebundener Form bis 16 Uhr und Angebote von Hort und AK Asyl in unmittelbarer Nähe.Flexibilität wünschen sich die Eltern in der Rehbühlschule . Deshalb wollen sie keine offene Ganztagsschule, sondern sie wollen die verlängerte Mittagsbetreuung bis 16 Uhr beibehalten.An der Clausnitzerschule setzen die Eltern ebenfalls auf Flexibilität. Die offene Ganztagsschule wird nicht gewünscht, da die Mittagsbetreuung bis 16 Uhr sehr gut läuft.Die Hans-Sauer-Schule hat kein Interesse an der offenen Ganztagsschule, weil schlichtweg der Platz fehlt. Von 14 bis 16 Uhr ist eine verlängerte Mittagsbetreuung eingerichtet, ein gutes Angebot für 9 Gruppen in vier Räumen.Die Stötznerschule (Sonderpädagogisches Förderzentrum) hat von der Regierung die Genehmigung für eine offene Ganztagsschule erhalten. Ein entsprechendes Angebot für zwei Gruppen der Jahrgangsstufen eins bis vier wird aktuell aufgebaut. Hintergrund