Der "Buchbinder Wanninger" wird gern zitiert, wenn es um die Frage geht, wie Sozial- und Jugendamt sowie Ausländerbehörde, Agentur für Arbeit und das Jobcenter Weiden zusammenarbeiten. Die Folge sind Mehrfacharbeit oder gar Missbrauch von Sozialleistungen. Das soll sich entscheidend ändern.

Rekord bei Sozialausgaben

Intensivere Betreuung

Das Zauberwort heißt "Sozialbürgerhaus". Damit soll eine bessere Zusammenarbeit der Stellen erreicht werden, die mit der Umsetzung von Teilen des Sozialgesetzbuches und mit Sozialleistungen befasst sind. Wie Rechtsdezernent Hermann Hubmann in der letzten Stadtratssitzung erläuterte, sollen soziale Problemfälle frühzeitig erkannt und Lösungen präventiv erarbeitet werden. Damit will man die durchschnittliche Arbeitslosigkeit verkürzen und der Vererbung von Hartz IV den Kampf ansagen. Ziel ist, die Zahl der Leistungsempfänger zu verringern und Einsparungen im Sozialhaushalt zu erreichen.Das wäre bitter notwendig. Denn die Sozialausgaben der Stadt sind in den vergangenen Jahren enorm angestiegen und haben mit rund 43 Millionen Euro einen Rekordstand erreicht. Etwa die Hälfte geht auf Kosten der Stadt. Somit werden wichtige Investitionen beschnitten. Obwohl die Arbeitslosenquote inzwischen auf 6,0 Prozent gesunken ist, gibt die nach wie vor hohe Quote sozial bedürftiger Arbeitsloser im SGB II Anlass zur Sorge. Zwei Drittel aller Arbeitslosen erhalten Hartz IV. Bei der Bearbeitung dieser Fälle kommt es laut Berichten von Mitarbeitern zu Reibungen, weil zum Teil aneinander vorbei gearbeitet wird.Seit Sommer letzten Jahres gibt es eine Projektgruppe Sozialbürgerhaus, die derzeit die Schnittstellen zwischen den Ämtern feststellt und bewertet. Dazu sind im Februar Mitarbeiter-Workshops geplant. Ergebnisse sollen auch in ein allgemeines Organisationsgutachten einfließen.Hubmann und auch OB Kurt Seggewiß betonten, dass es nicht um Personalreduzierung gehe, sondern um weniger Fälle. Die könnten dann intensiver betreut werden.