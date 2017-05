Mit der Volkshochschule Weiden-Neustadt geht es finanziell weiter voran. Das berichtete Geschäftsführer Stefan Frischholz dem Aufsichtsrat in seiner Jahresbilanz. Demnach gelang es, den Jahresfehlbetrag von 2015, der 22 657 Euro betrug, noch einmal zu verringern - auf 14 106 Euro. Damit gehe der Langzeitvergleich positiv in die nächste Runde.

Das sei einzig und allein Verdienst aller Mitarbeiter, aber auch der Dozenten, die hervorragende Arbeit für die VHS leisteten. Die Volkshochschule habe es geschafft, mit der Qualität ihrer Kurse zu überzeugen, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit der Neuinstallation der "Jungen VHS", dem Business-Bereich (Firmenschulungen) und neuen Werkstättenräumen sei es gelungen, neue Zielgruppen zu erschließen. Trotz Konsolidierungsmaßnahmen seien die Kursgebühren nicht gestiegen.Die Volkshochschule Weiden-Neustadt, eine gemeinnützige GmbH (gGmbH), bietet jährlich rund 900 Veranstaltungen an, die mehr als 13 000 Teilnehmer locken. Wobei Flüchtlinge in diese Zahl noch nicht mit eingerechnet seien. Dabei sind auch sie für die VHS wichtig: Es gibt durch die verstärkte Zuwanderung an der Volkshochschule täglich Angebote für Deutsch als Fremdsprache.Abgewickelt werden die Finanzzahlen der VHS übrigens über die Tochtergesellschaft, das Zentrum für regionale Bildung gGmbH. Die Zukunftsausrichtung muss laut Volkshochschule auf eine Konsolidierung des Programms ausgerichtet werden, in dem die hohen Qualitätsstandards erhalten bleiben.