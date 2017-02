Die erste Hürde ist genommen, wenn auch knapp. Weiden hat Chancen, Fördergelder für den sozialen Wohnungsbau zu erhalten, betont Stadtkämmerin Cornelia Taubmann. Allerdings sieht das Institut Bulwiengesa bis 2030 nur einen Bedarf von 88 Wohnungen jährlich.

Die "Situations- und Bedarfsanalyse" ist Voraussetzung, um überhaupt ins Kommunale Wohnraumförderungsprogramm zu kommen. Wenngleich viele, die derzeit eine Wohnung suchen, andere Erfahrungen machen, geht die Analyse von einer guten Angebotssituation auf dem Weidener Wohnungsmarkt aus. Zwischen 2004 und 2014 wuchs der Wohnungsbestand um durchschnittlich 140 Wohnungen pro Jahr. Dabei dominieren größere Einheiten. "Hierbei könnten sich in Zukunft, vor allem vor dem Hintergrund einer zunehmenden Überalterung und Singularisierung der Gesellschaft, Problemlagen für den Weidener Wohnungsmarkt ergeben." Ein erster Hinweis, wo die Gutachter Handlungsbedarf sehen.Die Münchener stützen sich auf amtliches Zahlenmaterial, und das ist teilweise veraltet. Damit ist erklärt, warum Weiden nach der Prognose bis zum Jahr 2030 4,5 Prozent und bis 2040 gar 9,5 Prozent an Bewohnern verliert. Während die Bürgerschaft schrumpft, werden die über 65-Jährigen mit plus 33 Prozent den höchsten Anstieg verzeichnen. 2030 sind 11 355 bzw. bis 2040 sogar 12 537 Weidener im Seniorenalter.Bezogen auf die Qualität des Wohnungsbestandes zeichne sich Weiden durch einen zeitgemäßen Immobilienbestand aus. Die Mieten steigen zwar. Dennoch ist Wohnen in Weiden günstiger als in anderen Regionen, die wiederum über deutlich höheres Durchschnittseinkommen verfügen. "Nach derzeitigem Analyse-Stand ist kein bzw. wenig Bedarf für sozialen Wohnungsbau gegeben", stellen die Gutachter für Weiden fest. "Ziel der Wohnungspolitik sollte die Schaffung von demografifesten, zielgruppenspezifischen Angeboten sein, zum Beispiel für Senioren, Mehrpersonenhaushalten etc."Die prognostizierte ansteigende Haushaltszahl stehe für eine wachsende Wohnungsnachfrage - jedoch nur für 1- und 2-Personenhaushalte. Kleine Wohnungen sind dann gefragt. Das Wachstum des normalen Wohnungsbestandes liege aber deutlich über dem Wachstum der Haushalte. Der Zusatzbedarf an Wohnungen sinke von 122 im Jahr 2017 auf nur noch 19 im Jahr 2030. Zugleich wird der Ersatzbedarf für Wohnungsabgänge (durch Abrisse und Zusammenlegungen) zur dominierenden Komponente des Neubaubedarfes und bleibt dabei bei unter 70 Wohnungen über die Jahre stabil. Der Bedarf an Wohnungsneubau auf neuen Flächen sinke deutlich. Zentrumsnahe Quartiere sind gefragt.