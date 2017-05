Halbzeit im Stadtrat: Die CSU zieht Bilanz. Natürlich gab's den einen oder anderen Kritikpunkt, doch dann überrascht Fraktionschef Wolfgang Pausch mit einem dicken Lob in Richtung Rathaus.

Verkehr nicht verdrängen

OB-Kandidatur bei CSU noch kein Thema Personelles: Nach dem Rückzug von Walter Leupold aus dem Stadtrat im vergangenen Jahr und dem Nachrücken von Karlheinz Beer sind keine weiteren Veränderungen geplant. Die Fraktionsspitze ist ja auf sechs Jahre gewählt. Die CSU-Vertreter rechnen damit, dass Oberbürgermeister Kurt Seggewiß 2020 erneut für die SPD antritt. Die Union habe sich über einen eigenen Kandidaten noch keine Gedanken gemacht. Dass er selbst auf sechs Jahre als Fraktionsvorsitzender gewählt ist, hat laut Pausch keine vorentscheidende Bedeutung. (vok)

Die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, so sagte er bei einer Pressekonferenz, sei in vielen Bereichen "herausragend gut". Kritik äußerte er im Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet West IV. "Hier läuft nicht alles auf Volllast." Dabei habe das Projekt absolute Priorität. Wenn nötig, müsse man den Bebauungsplan an ein externes Büro vergeben. Ähnliches gilt für den zweiten Kritikpunkt. Bei Bebauungsplanänderungen gehe fast nichts vorwärts. Hier sei die Verwaltung unflexibel und überfordert. Großes Lob hat Pausch für seinen Stellvertreter Alois Lukas übrig. Der Sprecher der CSU im Bauausschuss erhalte immer größeren Zuspruch von Bauwilligen. Kompetenz und Vertrauen zeichneten ihn aus.Gleich zu Beginn der Pressekonferenz betonte der Fraktionschef, dass die "Riesenthemen" im Stadtrat gemeinsam auf den Weg gebracht worden seien. Das gelte auch für die Konsolidierung des Haushalts, an der die CSU großen Anteil habe. Da keine Gruppierung die Mehrheit besitze, müsse man Partner suchen. "Das ist oft und gut gelungen." Beispielhaft nannte Pausch das Einkaufszentrum "NOC". "Es wird das blutende Herz in der Innenstadt wieder schließen." Viele Hintergrundgespräche habe man geführt, viele Stunden mit Investor Fondara verbracht.Die offenen Verkehrsfragen im Bereich Sedan- und Bürgermeister-Prechtl-Straße sollen erst nach der "NOC"-Eröffnung geklärt werden, sagte Fraktions-Vize Hans Blum. Man wolle den Verkehr nicht voll verdrängen. Ihm schwebe eine weiche Separation wie am Eingang zur Max-Reger-Straße vor.Gut entwickelt sich laut Pausch der von der CSU durchgesetzte Sonderausschuss für Stadtentwicklung. "Wir erwarten positive Ideen." Im Juli soll das zusammen mit Bürgerliste und Grünen beschlossene Organisationsgutachten erste Ergebnisse bringen. "Eine Chance auch für den OB." Schließlich macht sich die CSU, zusammen mit der JU, die Kreisvorsitzender Stephan Gollwitzer ausdrücklich lobte, für ein schnelles Internet stark. Pausch: "Wir wollen überall in Weiden freies W-Lan. (Seite 23)