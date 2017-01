Ja, ist denn schon Aschermittwoch: SPD-Fraktionschef Roland Richter wähnte sich offenbar schon in der Bütt, als er sich im Stadtrat Bürgerliste und CSU lautstark zur Brust nahm. Markus Bäumler und Wolfgang Pausch (beide CSU) sowie Stefan Rank (Bürgerliste) hatten gerügt, dass der aktuelle Beschlussvorschlag nicht dem Beschluss des Schulbeirats vom 13. April 2016 entspreche. Dabei ging es um eine heikle Diskussion: Um die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans. Dahinter steht das Thema Schließung einer Grundschule.

Weniger Schüler

Das Kind beim Namen nannten die Kritiker nicht, weshalb Richter sich auch so echauffierte: Die Zahlen aus dem Schulentwicklungsplan "hinkten" immer der Realität hinterher, betonte Richter. "Sollen wir jetzt Schulen schließen, um dann festzustellen, dass wir sie doch gebraucht hätten? Sagen sie uns, welche Schule sie schließen wollen! Ich glaube, die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans ist eine müßige Arbeit." Es sei sinnvoller zu fragen, was die Schulen brauchen, um ihren Auftrag zu erfüllen. Jede Schule in Weiden sei ebenso wichtig wie jede Schule im Landkreis. Dort würden sogar Kleinstschulen erhalten. "Sollen unsere Eltern mit ihren Kindern weiter fahren als die Eltern im Landkreis?"Der Schulentwicklungsplan werde mit dem Beschlussvorschlag auf Eis gelegt, über die Problematik der wegbrechenden Schülerzahlen der Mantel des Schweigens gelegt, betonte Bäumler. Der künftige Raumbedarf sei durch die Zahl der Flüchtlingskinder in den Jahren 2015/16 verfälscht. "Das hat sich überholt." Zumindest aufgrund der Geburtenzahlen lasse sich "in etwa" die Zahl der Grundschüler auf sechs Jahre abschätzen.OB Kurt Seggewiß hielt dagegen, dass sich der Raumbedarf ständig ändere, etwa durch den neuen Run auf die Ganztagsbetreuung. Endlich aktuelle, belastbare Zahlen forderte Stefan Rank. Es könne nicht sein, dass Grundschüler am Rehbühl an einer Grundschule "vorbei" an eine andere Grundschule in Weiden-West "kutschiert" würden.Auf der jährlichen Aktualisierung des Schulentwicklungsplans bestand Wolfgang Pausch. "Das ist keine Eintagswerk." Die Schülerzahlen veränderten sich ständig. "Vor sieben Jahren waren es 1950. Heute sind es 1350." Sogar das Kultusministerium reagiere, lege Schulleitungen zusammen. "Wir sollten kein Geld in Beton, sondern alles Geld in die Köpfe unserer Kinder investieren", sagte Pausch, der damit andeutete, dass er mit einer Schulschließung leben könne.Die Geburten ergäben nur "Ungefährzahlen" für die Schülerzahlen, merkte Alois Schinabeck (SPD) an, der sich ebenfalls für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans aussprach. Stefan Rank nahm eine Anregung von Dr. Matthias Holl (SPD) auf und votierte für eine "Sprengeloptimierung". Ebenso wie Pausch betonte er: "Von uns hat keiner vor einer Schulschließung gesprochen." Auf Vermittlung von Bürgermeister Jens Meyer wurde der Beschlussvorschlag leicht abgeändert und die Verwaltung beauftragt, über Änderungen bei den Bedürfnissen der Schulen zeitnah zu berichten.