Bei der imposanten Show am 20. Januar über die Pennsylvania Avenue gehörte Timothy J. French einer 15-köpfigen Reiterstaffel an, die kilometerlang in Schritt und Takt reitete: natürlich in schmucker Paradeuniform und auf herausgeputzten Pferden - mit einem auf Hochglanz polierten Saum- und Sattelzeug."Ich bin stolz, dass ich die Möglichkeit hatte, zu reiten", bekennt der Wahl-Weidener, der mit Ehefrau Marisa und Söhnchen Jacob (3) regelmäßig in der Oberpfalz Urlaub macht. Marisa ist übrigens die Nichte des verstorbenen Staatsministers Gustl Lang . "Die Erinnerungen an diesen Ritt werde ich mit meinen Freunden und meiner Familie über viele Jahre teilen." Schwiegervater Michael hatte die Parade auf CNN verfolgt. Wie berichtet, dient French in einem Ehrenregiment auf dem Nationalfriedhof Arlington. Sieben schwarze oder weiße Pferde führen jeden Trauerzug für die gefallenen Soldaten feierlich an.