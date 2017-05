"Hoch auf dem gelben Wagen" war schon unter Alt-Bundespräsident Walter Scheel ein Hit. Jetzt fährt Amnesty International Bus. Und zwar einen gelben Doppeldecker aus Altbeständen der Berliner Stadtbusse.

Wie Sprecher Veit Wagner erklärte, parkte der Bus am Kepler- und am Augustinus-Gymnasium, wo sich die Schüler jeweils eine Stunde lang über die Arbeit von Amnesty International informierten. Dabei waren auch fünf Mitarbeiter von der Hochschulgruppe aus Passau. Die Schüler fanden es "cool", oben im Bus zu sitzen. Für die Weidener Gruppe dient der Bus als "Eyecatcher", denn er weckt Aufmerksamkeit. Am Samstag stand er vor dem Alten Rathaus. Die aktuell wichtigen Themen waren Pressefreiheit in der Türkei und die entsetzlichen Zustände in den fünf nordkoreanischen Straflagern, in die jeweils von den Ausmaßen her, zwei Mal die Großstadt Dortmund passen würde.Zu diesem Thema war großflächig Papier aufgelegt, auf das Schüler ihren Namen und Petitionen gegen diese Lager schreiben konnten. "Die werden in Berlin der Botschaft überreicht." Zur eingeschränkten Pressefreiheit am Bosporus gab es Postkarten zum Weiterschicken, die Passanten ausfüllten. "160 Medien wurden geschlossen. 120 Presseleute sind in U-Haft", hieß es. Und "Haft" bedeute in der Türkei nicht nur maximal sechs Monate wie in Deutschland, sondern fünf Jahre.