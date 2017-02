Das Innenministerium wehrt sich gegen den Vorwurf, Asylbewerber aus Afghanistan von einer Ausbildung auszuschließen. Die Kritik von Wirtschaft und Handwerk sei ungerechtfertigt. In der Praxis könnte trotzdem genau das eintreffen: Vielen Afghanen bangen um den Beginn einer Lehre im Herbst.

Das bayerische Innenministerium hatte im September und Dezember "Vollzugshinweise" an die Regierungen geschickt. Thema war die "3+2-Regelung" des Bundes, wonach Flüchtlingen für eine Ausbildung und zwei Gesellenjahre eine Duldung erteilt werden kann. Diese "Hinweise" wurde von vielen Seiten so verstanden, dass Ausbildungserlaubnisse in Bayern nur bei hoher Bleibewahrscheinlichkeit erteilt werden dürfen. In dem Schreiben werden konkret Irak, Syrien, Iran, Somalia und Eritrea genannt. Stefan Frey, Sprecher des Innenministeriums, widerspricht der Folgerung, dass Afghanen damit außen vor wären.Am Ende bleibt es sich gleich. Laut Frey gilt nämlich in Bayern: Sobald das Bundesamt für Migration einen Asylbewerber ablehnt, dürfe dieser keine Ausbildung mehr anfangen. Selbst wenn er Widerspruch einlegt und über diese Klage am Verwaltungsgericht Regensburg erst nach Monaten - zu 37 Prozent positiv - entschieden wird. Frey bleibt dabei: Ein negativer Bescheid markiere den Beginn einer "Aufenthaltsbeendigung". Zitat: "Will ein Ausländer eine Berufsausbildung aufnehmen, nachdem der Asylantrag abgelehnt ist, geht die Aufenthaltsbeendigung grundsätzlich vor."Wieder wäre ein Großteil der afghanischen Entlassschüler an der Berufsschule betroffen. Derzeit "schneit" es Ablehnungen. Ein Beispiel: Jansib Tanha (19). Drei Jahre ist er in Berufsintegrationsklassen vorbereitet worden. Nach der Quali-Prüfung und mit zwei Praktika hätte er gute Karten, eine Lehre anzutreten. Das ist in Gefahr: Im Dezember hat er die Ablehnung bekommen. Manche Mitschüler warten noch auf den Brief (Anerkennungsquote 55 Prozent). Sie bangen bis zuletzt. Erst mit Lehrbeginn wären sie "sicher".Gesichert ist nach Auskunft von Landrat Andreas Meier die Ausbildung des abgelehnten Altenstädter Lackierer-Lehrlings Wazim . Ihm könne aller Voraussicht nach eine Duldung nach der "3+2-Regelung" erteilt werden. Minister Joachim Herrmann versuchte am Freitag, Befürchtungen der bayerischen Wirtschaft zu zerstreuen, man wolle ihr die ersehnten Nachwuchskräfte wieder entziehen. Wer eine Ausbildung angetreten hat, dürfe "in der Regel bleiben".Die Stadt Weiden bietet Beratung an: 0961/813311. Laut Roswitha Ruidisch liegt vieles im "Ermessen" der Ausländerbehörde, jeder Einzelfall müsse geprüft werden.