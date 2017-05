Eine Kinderkrippe gibt es bereits im ehemaligen Schwesternwohnheim des Klinikums. Jetzt sollen die "Klinikzwerge" noch ältere Verstärkung bekommen. Wie die Leiterin des Jugendamtes, Bärbel Otto, im Ausschuss für Jugendhilfe und soziale Fragen mitteilte, ist daran gedacht, in dem Gebäude auch einen Kindergarten einzurichten, da es in Weiden noch Bedarf für zwei weitere Kindergartengruppen mit jeweils 25 Plätzen gibt.

Allerdings bleibt es voraussichtlich unter Federführung der Johanniter bei einer provisorischen Lösung, da die Räumlichkeiten wegen einer geplanten anderen Lösung nur bis 2019 zur Verfügung stehen. Die Übergangslösung werde kein Luxus sein, aber besser als gar nichts, kommentierte Steffi Sperrer (CSU). Am Dienstag, 9. Mai, wird sich der Finanzausschuss im nichtöffentlichen Teil mit dem Thema befassen. Voraussichtlich im Juni wird der Waldkindergarten seinen Betrieb aufnehmen ("Der neue Tag" berichtete).Beim Krippenausbau für die unter Dreijährigen sind nach Aussage Ottos drei Bauvorhaben gestartet worden. Man könne davon ausgehen, dass die private Kinderkrippe Schneckenhaus (Mozartstraße) am Hammerweg und die Kinderkrippe Spatzennest der Arbeiterwohlfahrt (AWO) an der Hochstraße zu Beginn des nächsten Kindergartenjahres den Betrieb aufnehmen. Die Kinderkrippe an der Hammerweg-Grundschule kann voraussichtlich Anfang 2018 starten. Die Vorsitzende der AWO, Hilde Zebisch, wies allerdings darauf hin, dass für die Krippe Spatzennest erst sieben Anmeldungen vorliegen. "Zwölf sollten es in einer Gruppe schon sein."