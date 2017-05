Dass es in Weiden auch eine Moschee mit Minarett gibt, mag manch einer wissen. Aber viele haben das Innere dieses Gebets- und Versammlungshauses der Moslems in der Frühlingsstraße sicher noch nicht gesehen.

Dem Aufruf des Integrationsbeirates zu einem Besuch folgten erstaunlich viele Bürger. Begrüßt wurden sie vom Imam Hüseyin Cetin, der dieser Moschee der Ditip seit etlichen Jahren vorsteht. Ditip steht für "Türkisch Islamische Union der Anstalt für Religion e.V." . Nach dem Ablegen der Schuhe betraten über 25 Gäste barfuß oder auf Strümpfen einen herrlichen, voll mit Teppich ausgelegten Raum, der rundum mit lapislazuliblauen und türkisfarbenen Kacheln ausgestaltet ist, verziert mit kalligraphischen Koranversen und Blumenornamenten. Bilder von Landschaften oder Darstellungen von Tieren oder Menschen findet man in Moscheen nicht.Stadträtin Sema Tasali-Stoll, selbst Integrationsbeirätin, hatte den Besuch vermittelt und übernahm die Übersetzung ins Deutsche. Der zentrale Blick nach Mekka wird durch die Gebetsnische (mihrab) definiert, im rechten Vorderteil der Moschee steht erhöht eine Art Kanzelbau (mimbar), links neben der Gebetsnische befindet sich eine Art Vortragspult. Im rückwärtigen Teil des Gebäudes sieht man erhöht die Galerie, auf der Frauen und Kinder den Gebeten und Zeremonien beiwohnen.Detailliert zeigte der Imam die einzelnen Zeremonien, vor allem die des Reinigens (abdest) vor dem Gebet. Die Besucher erfuhren von den täglichen fünf Gebetszeiten, von der Bedeutung des Freitags als Festtag und dem Freitagsgebet mit Predigt. Besonders wird den Besuchern die Szene in Erinnerung bleiben, in der der Imam, mit weißem Gebetsmantel bekleidet und mit Gebetskappe auf dem Haupt, sich dem Gebet widmet: Er verneigte sich mehrfach in Richtung Mekka, berührte dann kniend mit der Stirn den Boden, zitierte leise die Verse aus dem Koran und sprach auch die Schutzformel vor dem scheytan (Teufel).Die Zuhörer erfuhren von den fünf Säulen des Islamischen Glaubens: Glaubensbekenntnis, Beten, Almosengeben, Fasten und der Besuch von Mekka. Ein wesentlicher Bestandteil ist das Alltagsgebot: Anderen Menschen mit Würde und Respekt zu begegnen. In weiteren Gesprächen erfuhren die Besucher Näheres zum Ramadan und seiner grundlegendem Motivation der Reinigung. Als Sprecher des Integrationsbeirates dankte Veit Wagner für die interessanten Ausführungen.