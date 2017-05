Beim Einkaufszentrum gebe es Potenzial, bei der Wohnbebauung Handlungsbedarf - und in der Luitpoldstraße brenzlige Situationen: Bei der Hauptversammlung der CSU Stadtmitte geht es um Chancen und Risiken.

Neue Flächen gefordert

Live miterlebt

Noch einmal unterstrich CSU-Fraktionschef Wolfgang Pausch die Bedeutung des Gewerbegebiets Weiden-West IV für die Weiterentwicklung der Stadt. Bei der Jahreshauptversammlung der CSU Stadtmitte betonte er den Platzmangel in den bereits vorhandenen Gewerbegebieten. Vom sich im vollen Baufortschritt befindlichen Nordoberpfalz-Center versprach sich Pausch einen neuen Anziehungspunkt für die Stadt.Seine "Herzensangelegenheit" sei die Wohnbesiedelung Weidens. Aktuell würden im Stadtgebiet 300 Euro für den Quadratmeter Baugrund bezahlt. Um einer Preisexplosion entgegenzuwirken, brauche man die Ausweisung neuer Flächen. Dazu brauche es eine schnelle Umsetzung der Wohnbebauung auf dem Turnerbund-Gelände und den Sportplätzen des SV Detag in der Stockerhut. Ortsvorsitzender Christian Salzhuber informierte seine Parteifreunde über die Mitgliederwerbeaktion im laufenden und kommenden Jahr. Vor allem versuche er, auch jüngere Menschen für die Parteiarbeit zu begeistern.Im Rechenschaftsbericht ging der Ortschef auf Besuche bei der Firma Samhammer oder im Klinikum ein. Außerdem habe der Ortsverband wieder das Weidener Alleefest veranstaltet. Dessen 40. Auflage werde es heuer am 27. August geben. Als Schirmherr fungiere Staatssekretär Albert Füracker. Im Dezember habe er eine Ortsbegehung in der Luitpold- und Ketteler-Straße organisiert, erklärte Salzhuber. Dabei sei auch die derzeit angespannte und gefährliche Park- und Verkehrssituation im Umfeld der Gerhardinger-Schule, des Kindergartens St. Josef und des Maria-Seltmann-Hauses erörtert worden.Alle Beteiligten hätten live miterleben können, wie Autofahrer, nach freien kostenlosen Parkplätzen suchend, teils Verkehrsbehinderungen und Gefahrensituationen verursachten. Dazu sei im Anschluss auch ein Antrag zur Stadtratssitzung verfasst und eingereicht worden.