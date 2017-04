Erst Leonard Cohens "Hallelujah" und ein Hühnerhaufen beim Eiertanz, dann knallharte Realpolitik. Der SPD-Ortsverein Lerchenfeld-Stockerhut setzte zum Auftakt seiner Jahreshauptversammlung im Café Mitte auf Folklore zum Mitklatschen.

Trommeln für Schallschutz

"Zweitreichste Stadt"

Waldemar Hock hatte die Auftritte der DJO-Gruppe "Di & Di" mit der Tanzgruppe Vita Minca und Sängerin Marine Oganisjan organisiert. Vorsitzender Ralf Moser bedauerte den Abgang von fünf Mitgliedern, meldete aber gleichzeitig den Zugang von drei neuen Genossen. Chancen, die Mitgliederzahl aufzurüsten, sehe er im Schulz-Effekt. "Wir setzen uns ein für die Schwachen in der Gesellschaft", sagte er. "Wir sind die politische Kraft vor Ort."In seinem Rückblick ließ er die dritte Weidener Eiskunst-Veranstaltung, eine Versammlung mit Bundestagsabgeordnetem Uli Grötsch zum Stammtischthema Burka und eine Ortsbegehung im Camp Pitman Revue passieren.Herbert Schmid kündigte einen gemeinsamen Protestmarsch von Ortsvereinen für den 27. Mai an. An diesem Tag soll getrommelt werden. Und zwar von St. Johannes sowie von Rothenstadt herauf nach Ullersricht zum Wendehammer, wo eine Kundgebung zum Thema Schallschutz entlang der Bahn abgehalten werde.Hilde Zebisch prangerte das aktuelle Parken am "Herz-Jesu-Bergl" in der Ermersrichter Straße an. "Unmöglich, schlimm, eine Katastrophe", machte sie ihrem Ärger Luft. Es gehe schließlich um die Sicherheit der Anwohner. Auch Schmid sprach von einem gefährlichen Thema. Zebisch: "Rauf und runter staut es sich. Kein Radfahrer traut sich mehr zu fahren." Rechtlich sei die Parkerei aber richtig, pflichtete Moser seinem Schatzmeister und Verkehrsexperten Jürgen Hagl bei. Moser: "Ob's aber auch so gewollt ist?" Er will eine Ortsbegehung ansetzen. Zu Delegierten für den Stadtverband wurden Ralf Moser, Herbert Schmid und Jürgen Hagl gewählt.Fraktionschef Roland Richter hielt eine Laudatio auf OB Kurt Seggewiß und die "kleine, aber stolze Weidener SPD." Vor zehn Jahren habe mit der Wahl von Kurt Seggewiß eine neue Zeitrechnung für Weiden begonnen - "nach einer Phase der Vetterlwirtschaft und eines vorbestraften Oberbürgermeisters". "Es war eine absolute Katastrophe." Die SPD habe von Beginn an reinen Tisch gemacht. Seither sei das Selbstbewusstsein der Partei gewachsen. Vor diesem Hintergrund hätten die Andeutungen Christian Deglmanns, es habe Ungereimtheiten gegeben, die SPD-Granden "narrisch gemacht", weil Deglmann den Genossen unterstellt habe, "dass das Weidener Landrecht weiter existiert." Richter weiter: "So etwas darf nicht stehen bleiben. Das ist ein ganz sensibles Thema. Man denke nur an Regensburg."Dank der SPD habe sich der demografische Wandel nicht negativ auf die Stadt ausgewirkt. Anstatt prognostizierter 40 000 Einwohner zähle die Kommune heute 45 197. Vor allem Leute, die aus Bildungsgründen zugewandert seien. "Die Familien kommen aus ganz Bayern."habe eine sensationelle Krippen- und Kindergarten- sowie Wirtschaftsentwicklung hinter sich. 80 Prozent der Arbeitsplätze lägen im Dienstleistungsbereich. Nur 20 Prozent im Bereich der Industrie und des Handwerks. "Wir sind die zweitreichste Stadt der Oberpfalz."