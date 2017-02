Wie schnell sich die Stimmung drehen kann. Bei der Jubilarehrung der SPD Mooslohe/Rehbühl-West herrscht glänzende Laune. Dank eines Bundespolitikers. Und dank eines Weidener Genossen, der sich ein paar tierische Vergleiche anhören darf.

"Kurt arbeitet wie ein Tier." SPD-Fraktionschef Roland Richter meinte den Einsatz von OB Kurt Seggewiß für seine Stadt. "Er ackert 24 Stunden am Tag, hat keinen Samstag und keinen Sonntag. Und schaut euch mal an, was er alles gemacht hat." Richter zog bei der Jubilarehrung des Ortsvereins Mooslohe/Rehbühl-West eine positive Bilanz der Genossen. Seggewiß spiele auf allen Ebenen, habe sämtliche Fördertöpfe angezapft - allen Unkenrufen bei seinem Amtsantritt zum Trotz, wonach er als Genosse in Bayern keinen Fuß in die Tür kriegen würde. Er sei ein "Fördermittelzugpferd".Richter hob zudem die Bürgernähe der Weidener SPD hervor. "Wir sind tagtäglich bei den Menschen." Und das würdigten diese auch. Was noch ein entscheidendes Plus für die Genossen sei: "Wir reden mit einer Stimme." Richter: "Wir schauen nicht, was die CSU will. Wir tun das, was wir als SPD für richtig halten. Wir spielen nicht die zweite Geige." Was man aus Weiden, das 2009 "darniederlag", gemacht habe, könne sich sehen lassen. Aktuell laufe es gut für die SPD, versicherte Richter im Siedlerheim Moosfurt. "Der Augenblick für diese Versammlung ist günstig gewählt." Dank Kanzlerkandidat Martin Schulz gebe es zahlreiche Neuaufnahmen. "Uns gehen die Parteibücher aus. Aber nicht die Ideen."Vor drei Wochen habe alles noch anders ausgeschaut. Der Hype um Schulz lasse sich auch gar nicht erklären. "Ich fühle mich an 1998 erinnert. Da habe ich diesen Aufbruch das letzte Mal erlebt." Richter: "Sogar politische Gegner erklären mir, dass sie überlegen, ob sie nicht Schulz wählen sollten." Der verkörpere diesen speziellen "sozialdemokratischen Kandidaten, der das Thema Gerechtigkeit glaubwürdig rüberbringt". Und Gerechtigkeit werde bei der kommenden Bundestagswahl die entscheidende Rolle spielen, weil das den Alltag der Menschen betreffe."Gerechtigkeit hat ein höheres Gewicht als die Dinge, die heute durch die Presse gehen wie Flüchtlinge, Trump oder Europakrise." Diese Sachen bewegten zwar, beträfen die Menschen aber nicht in ihrem Alltag. "Ich finde es erstaunlich, dass Schulz diesen Zeitgeist getroffen hat." Für Richter ganz wichtig: "Das Erstarken der Rechten, das Auftreten von Donald Trump und der Zerfall von Europa erfordern eine starke Sozialdemokratie." Die SPD sei die Schutzmacht der Demokratie. Dies habe die Partei 150 Jahre lang bewiesen. Daneben schnitt Richter auch lokale Themen an. In diesem Zusammenhang forderte Ortschef Roland Franz mit Blick auf den sozialen Wohnungsbau, verstärkt Drei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen zu fördern. "Die brauchen wir für die Familien."Für 50 Jahre wurde Werner Engmaier geehrt. 40 Jahre: Günther Ingel. 35 Jahre: Anett Schittenhelm. 30 Jahre: Anneliese Wilfurth, Herta Vatter, Elke Fleißner und Adolf Schmid. 15 Jahre: Beate Franz, Andre Rothballer und Irma Meier. 10 Jahre: Holger Faldik und Norbert Meyer. Franz begrüßte als Neumitglieder Friedericke Gmeiner-Krös und Horst Kuhn.