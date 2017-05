Viele Flüchtlinge erhalten zur Zeit einen Abschiebebescheid. Damit fangen viele Probleme erst an. Auch die Helfer bleiben mit ungeklärten Fragen zurück.

Zur Person Julia Zimmermann ist seit 14 Jahren Mitarbeiterin des Weidener Jugendzentrums (Juz). Dort ist die 38-jährige Sozialpädagogin vor allem für die Flüchtlingsarbeit zuständig. Flüchtlinge können im Juz an verschiedenen Programmen teilnehmen. (esa)

Julia Zimmermann vom Jugendzentrum Weiden erläutert im Interview, wie Flüchtlinge mit dieser Nachricht umgehen. Die Sozialpädagogin berichtet auch, warum sie sich in einer Zwickmühle befindet und sich unglaubwürdig macht.Julia Zimmermann: Mit einer tatsächlichen Abschiebung war ich bisher zweimal konfrontiert. Die Zahl derer, die einen Abschiebebescheid erhalten, steigt derzeit spürbar an. Sehr schade finde ich, dass es für das Bamf (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Anmerkung der Redaktion) absolut irrelevant ist, ob einer nur in einer Gemeinschaftsunterkunft sitzt und kriminell ist oder die deutsche Sprache lernt und sich gut integriert. Ich bin der Ansicht, dass die Mitarbeiter des Bamfs nur das umsetzen, was ihnen vorgegeben wird und sie keine großen Spielräume haben, ihre Entscheidungen durch subjektive Wahrnehmungen zu unterstützen. Bei der Entscheidung, ob eine Person bleiben darf oder nicht, spielt eigentlich nur die Nationalität und die Geschichte, die jemand im eigenen Land erleben musste, eine Rolle.In den letzten fünf Monaten hatte ich mit fünf jungen Menschen engeren Kontakt, die einen Abschiebebescheid erhalten haben. Von Kollegen höre ich immer häufiger, dass junge Menschen oft kurz nach ihrem 18. Geburtstag zum Bamf geladen werden und dann den Bescheid erhalten.Die jungen Leute, mit denen ich zu tun habe, kommen meist als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zu uns ins Juz. Im vergangenen Jahr sind plötzlich ein paar nicht mehr aufgetaucht. Ich habe herausgefunden, dass sie Angst davor haben, abgeschoben zu werden, sobald sie volljährig sind. Sie ziehen sich dann zurück. Die Jugendlichen versuchen, einen Anwalt zu bekommen. Wenn ich nachfrage, heißt es: "Alles gut. Ich habe einen Anwalt." Ich habe das Gefühl, dass sie die Abschiebung verdrängen.Ein 19-Jähriger wurde kürzlich abgeschoben. Er sagte bis zuletzt, "es wird schon alles gut". Obwohl alle Beratungsstellen sagten, es gehe nicht, hielt er trotzdem daran fest, dass er bleiben darf. Er ging bis zum letzten Tag in die Schule, suchte einen Ausbildungsplatz. Andere tauchen ab oder gehen an die Presse, um ihr Schicksal umzukehren.Was ich aus den Gesprächen mit den Jugendlichen heraus höre, sind die Fragen: Welchen Sinn hat es, dass ich mich anstrenge? Warum bin ich ein guter Mensch, wenn es mir für meine Bleibeperspektive nichts nutzt und Kriminelle im Prinzip die gleichen Chancen haben? Wir im Juz haben nur mit Jugendlichen zu tun, die auch in der Einrichtung sein wollen. Die sehen ihre Chance darin, in Deutschland zu sein. Sie engagieren sich, wollen etwas für ihre Familie aufbauen. Für sie ist es schon hart, mit 18 Jahren zu erfahren: Alles hat nichts gebracht.Man kann da sein, zuhören, ihnen Ratschläge geben, ihnen Kontaktpersonen vermitteln. Richtig helfen kann man nicht. Wir sind genauso machtlos wie sie selbst. Damit musste ich auch erst einmal fertig werden. Die Entscheidung fällt das Bamf. Aber: Wenn jemand hier neu ankommt, versuchen wir ihn so gut wie möglich zu integrieren. Diese Bereiche sind zwei Pole, die sich abstoßen, zwei Punkte meiner Arbeit, die nicht zueinander passen.Ich fühle mich hilflos und machtlos. Wir Sozialpädagogen haben kein Handwerkszeug, um etwas zu verändern. Wir Pädagogen sollen integrieren, dafür sorgen, dass sich junge Geflüchtete als Teil der Gesellschaft fühlen. Dann sollen wir die Abschiebung begleiten. Manchmal soll dies zur gleichen Zeit geschehen. Wie soll ich den einen Hoffnung geben und andere darauf vorbereiten, wieder in ihre Heimat zurückzukehren? Ich verliere meine Glaubwürdigkeit. Auch mit den einheimischen Jugendlichen im Juz diskutieren wir darüber.Geben muss es das Bamf. Aber die Methoden müssen andere sein. Ich habe zum Beispiel 5000 Euro für das Theaterprojekt "Home or Life" mit Flüchtlingen bekommen. Damit haben wir Aufklärungsarbeit an Schulen geleistet. Das Geld war gut angelegt. Aber die Flüchtlinge bräuchten Geld für alltägliche Dinge: eine Fahrkarte, um von Neustadt nach Weiden ins Juz zu fahren oder einen Übersetzer. Das kann ich aber nicht aus diesen Fördermitteln bezahlen. Gefördert werden Prestigeprojekte, mit denen man die Öffentlichkeit erreichen kann. Eine Fahrkarte wird nicht gefördert.Zum einen. Und - auch, wenn das hart für Flüchtlinge klingt - jeder, der hier ankommt, sollte nach sechs Monaten erfahren, ob er bleiben darf oder nicht. Und das unabhängig vom Alter. Ich glaube nämlich nicht, dass es Sinn macht, Angst davor zu haben, erwachsen zu werden.Es ist verständlich, dass nicht jeder bleiben kann und es Kriterien geben muss, die einem Flüchtling erlauben, zu bleiben oder nicht. Die Richtlinien müssten aber andere sein. Die Entscheidungen sollten schneller getroffen werden und transparenter sein. Wenn ein Mensch schon lange in Deutschland ist und hier viel für seine Integration getan hat, sollte das bei der Entscheidung des Bamfs eine Rolle spielen.