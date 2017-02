Auch die Grünen wundern sich. So betont Fraktionschef Karl Bärnklau am Freitag: "Mit Verwunderung haben wir die Mitteilung der Stadtverwaltung vom 23. Januar vernommen, dass der Sonderausschuss für Innenstadtentwicklung am Mittwoch, 15. Februar 2017, mangels Besprechungspunkten entfällt."

Die von den Grünen am 17. August 2016 eingereichten vier Anträge zu den "Auswirkungen der SA-I Beschlüsse auf das Verkehrskonzept", einer "rollenden Bürgerversammlung", die "Einbindung der IHK" und der "Bewertung aller baulichen Maßnahmen auf die Innenstadt" wurden bisher nicht behandelt, erklärt Bärnklau. "Wir nehmen uns also nicht frei, wie im NT unter ,Angemerkt' am 10. Februar zu lesen war. Sowohl Mitarbeiterführung als auch Sitzungsvorbereitung sind ureigenste Führungsaufgaben des Oberbürgermeisters und der Stadtverwaltung. Die gewählten ehrenamtlichen Stadträte vertreten die Bürgerinteressen und kontrollieren OB und Verwaltung. Diese müssen aktiv werden - und nicht die Stadträte."Auch bei einem weiteren Thema sieht Bärnklau die Vorwürfe an den Stadtrat "an der falschen Adresse": Im Leserbrief vom 7. Februar forderte Alfons Ernstberger (Komba), dass die Stadträte vor Ort gehen und sich mit dem Personal unterhalten sollten. Somit würde klar, dass es nicht nur im Bauplanungsamt brenne. "Ohne auf einzelne Punkte des Leserbriefes einzugehen, möchte ich betonen, dass uns Stadträten die besondere Belastung der Mitarbeiter sehr wohl bewusst ist und wir deren Einsatz außerordentlich schätzen. Meine Zustimmung zur Wiederbesetzungssperre (von der Verwaltung vorgeschlagen) hatte ich deshalb von der Durchführung eines Organisationsgutachtens abhängig gemacht. Damit wollen wir Optimierungsvorschläge erhalten und nicht den Druck auf die Mitarbeiter erhöhen." "Unser Gesprächsangebot wurde vom Personalrat als aktuell nicht erforderlich angesehen, da die äußeren Zwänge bekannt und die Zusammenarbeit gut seien."