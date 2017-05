Auch wenn die Arbeitslosen-Statistik seit 15 Jahren - politisch gewollt - reichlich aufgehübscht wird: eine "Mogel-Packung" ist sie deshalb nicht. Die Arbeitsmarktzahlen spiegeln die Ist-Vitalität der Volkswirtschaft wider. Eine Momentaufnahme: In der Oberpfalz herrscht nahezu Vollbeschäftigung, die Unternehmen ächzen unter dem Fachkräftemangel. Dieser Begriff entwickelt sich zum neuen Schlagwort, gleichsam als Pendant zum Lehrstellenmangel, der die öffentliche Diskussion in den vergangenen Jahrzehnten beherrschte.

Den Bedarf der Wirtschaft an - qualifizierten - Erwerbstätigen einigermaßen zu bedienen, wird die große Herausforderung. Da reicht es nicht, die "stillen Reserven" bei Hausfrauen oder Schwerbehinderten zu heben. Das Nachdenken in vielen Betrieben über intelligente und möglichst individuelle Arbeitszeit-Zuschnitte jenseits der Stechuhr hat ebenso eingesetzt wie der verantwortungsvolle Umgang mit den Mitarbeitern. Firmen basteln an Parametern, um die tatsächlich erbrachte Leistung zu messen. Auch wenn es fast niemand offen ausspricht: Die Unternehmer erwarten durch die Digitalisierung vor allem Rationalisierung, die in der Regel spürbaren Personalabbau bedeutet.Proteste hagelt es in Deutschland gegen die weitere Erhöhung der Lebensarbeitszeit, gegen eine Art "67-Plus". Andere westliche Staaten wie die Niederländer oder Dänen sprechen bereits über einen Renteneintritt jenseits der 70. Mal sehen, ob hier Deutschland langfristig von "Zwängen" eingeholt wird.clemens.fuetterer@oberpfalzmedien.de